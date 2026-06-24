U Gračanici oduzeta veća količina droge, dvije osobe uhapšene

U Gračanici je oduzeta veća količina droge, a dvije osobe su uhapšene nakon višemjesečne istrage usmjerene na sprečavanje neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga.

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, Sektora kriminalističke policije i Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i po naredbi Općinskog suda u Gračanici, 23. juna 2026. godine izvršili su pretrese osoba, stambenih i drugih objekata na više lokacija na području Gračanice.

Tokom pretresa pronađena je i privremeno oduzeta veća količina materija koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu. Među oduzetim predmetima je 17 pakovanja sa sadržajem bijele praškaste materije, 18 pakovanja biljne materije, kutija za alat u kojoj se nalazila nepoznata materija, 85 tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu ekstazi, četiri mobilna telefona, dvije digitalne vage, kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa neovlaštenom proizvodnjom i stavljanjem u promet opojnih droga.

Preliminarnim vaganjem utvrđeno je da se radi o oko jednog kilograma biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu Cannabis sativa i oko dva kilograma bijele praškaste materije koja asocira na amfetamin speed. Iz Uprave policije MUP-a TK navode da će oduzete materije biti predmet daljih vještačenja i korištene u dokaznom postupku.

Po nalogu kantonalnog tužioca, uhapšeni su E.V. rođen 1991. godine i M.T. rođen 1979. godine, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.