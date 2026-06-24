SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026 okupio predstavnike iz pet evropskih zemalja

SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026, međunarodni skup posvećen digitalnoj transformaciji, mobilnosti, ekologiji i energetskim projektima, okupio je u Tuzli predstavnike inovacijskih ekosistema iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Španije, Portugala i Rumunije.

Summit su organizovali Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona i Industrial Automation Tuzla, s ciljem jačanja međunarodne saradnje, uspostavljanja novih partnerstava i razvoja zajedničkih evropskih projekata.

Događaj je okupio donosioce odluka, istraživače, predstavnike univerziteta, kompanija, startup zajednice, investitore i organizacije koje pružaju podršku inovacijama. Fokus je bio na povezivanju nauke, privrede i javnog sektora, kao i na razmjeni iskustava u oblastima koje su važne za budući razvoj lokalnih zajednica.

Na Summitu je učestvovao i gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić, koji je istakao značaj organizovanja ovakvih skupova za Tuzlu i Tuzlanski kanton.

“Ovo je, prema našim saznanjima, prva konferencija ovakvog tipa koja se organizuje na području Tuzlanskog kantona, što potvrđuje da ministar Duraković ima jasnu viziju evropske perspektive Tuzlanskog kantona, ali i Tuzle kao njegovog važnog dijela. Grad Tuzla realizuje veliki broj projekata u oblastima urbane mobilnosti i energetske efikasnosti. Još od 2019. godine intenzivno radimo na ovim temama i drago mi je da jedan ovakav samit, koji okuplja stručnjake iz prakse, predstavnike poslovne zajednice, studente, akademsku zajednicu te predstavnike javnog i privatnog sektora, može doprinijeti stvaranju kvalitetnih rezultata u narednom periodu”, kazao je gradonačelnik Lugavić.

Ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković istakao je da je riječ o jednom od najznačajnijih događaja za privredu Tuzlanskog kantona i regije. Naglasio je da Tuzlanski kanton, kao domaćin Summita, na jednom mjestu okuplja predstavnike privrede, obrazovnog sektora, civilnog društva i javne vlasti, stvarajući prostor za razmjenu znanja, iskustava i pokretanje novih partnerstava.

Kroz stručne diskusije, prezentacije i umrežavanje učesnika, SYSTEMEU Summit Tuzla Canton 2026 usmjeren je na razvoj projektnih inicijativa koje mogu doprinijeti održivom razvoju, jačanju inovacija i većem uključivanju lokalnih zajednica u evropske razvojne procese.