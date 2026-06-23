Standardizovan izgled grba i zastave Grada Tuzle

Gradsko vijeće Tuzle usvojilo je Odluku o grbu i zastavi Grada Tuzle, kojom su prvi put jasno i precizno definisani njihov izgled, boje i način korištenja. Odluka predstavlja osnov za izradu knjige grafičkih standarda i uspostavljanje jedinstvene primjene vizuelnog identiteta grada.

U obrazloženju odluke podsjeća se da je autor prvobitnog rješenja amblema nekadašnje Opštine Tuzla bio tuzlanski umjetnik Dragiša Trifković, a da je ovo rješenje usvojeno još 1959. godine. Od tada se koristi kao prepoznatljiv simbol Tuzle, koji je kroz godine prerastao u gradski grb. Iako je zadržan u upotrebi i nakon sticanja statusa grada, do sada nije postojao jedinstven i savremen pravni akt koji bi definisao njegove standarde.

Novom odlukom detaljno su propisani svi elementi grba. On zadržava oblik plavog heraldičkog štita obrubljenog žutom trakom, u čijem središtu se nalazi prikaz stare gradske kapije kao jednog od ključnih simbola historije Tuzle. Ispod kapije prikazana je posuda za proizvodnju soli iz koje izlaze stilizirani mlazevi pare slane vode, što simbolizira višestoljetnu tradiciju eksploatacije soli.

Na grbu su istaknuti i historijski nazivi grada. Na lijevoj strani nalaze se „Soli“ i „Salines“, dok su na desnoj „Memlehai-Zir“ i „Tuz“, kao podsjetnik na različite historijske periode kroz koje je Tuzla prolazila. U donjem dijelu grba nalazi se broj 950, koji označava godinu prvog poznatog pisanog spomena grada.

Jedna od novina odnosi se na precizno definisanje službenih boja. Osnovna boja grba je plava, dok su grafički elementi i natpisi izvedeni u zlatnožutoj boji, u skladu s međunarodnim kolor-standardima. Time se, kako je navedeno, ukida dosadašnja neujednačena praksa korištenja različitih nijansi.

Odlukom je definisan i izgled zastave Grada Tuzle, koja se sastoji od dvije horizontalne površine plave i žute boje u omjeru 3:1, sa grbom smještenim u lijevom dijelu gornjeg polja.

Iz Grada Tuzle poručeno je da će nova odluka omogućiti standardizaciju i dosljednu primjenu gradskih obilježja u svim službenim, promotivnim i javnim upotrebama.