Ajla Nurkanović doktorirala s najvišim priznanjem i danas gradi karijeru u Njemačkoj

Ajla Nurkanović, alumnistica Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, jedan je od primjera kako znanje stečeno na domaćim univerzitetima može biti snažan temelj za međunarodnu akademsku i profesionalnu karijeru.

Nakon studija u Tuzli, obrazovanje je nastavila u Njemačkoj, gdje je stekla master i doktorsku diplomu, a doktorat je odbranila s najvišim akademskim priznanjem summa cum laude. Danas radi u Munich Re, jednoj od vodećih svjetskih reosiguravajućih kompanija, gdje povezuje matematiku, finansije i upravljanje rizicima.

Kako ističe, matematika ju je oduvijek privlačila zbog logičkih izazova i potrebe da se iza svakog problema otkrije određena struktura. Tokom studija shvatila je da je ne ispunjava samo usvajanje postojećeg znanja, nego i istraživanje novih ideja.

“Tokom studija sam shvatila da me ne ispunjava samo učenje već ustanovljenih, nego i istraživanje novih ideja. Ključni trenutak bio je kada sam kroz prve projekte i kasnije praksu u Njemačkoj vidjela kako matematička istraživanja mogu imati direktnu primjenu u industriji i društvu. Tada sam ozbiljno počela razmišljati o naučnoj karijeri”, kazala je Nurkanović.

Iako je akademski put nastavila van Bosne i Hercegovine, naglašava da su temelji njenog kasnijeg uspjeha postavljeni upravo na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

“Bio je apsolutni temelj. Na PMF-u sam stekla ne samo matematičko znanje nego i način razmišljanja koji me prati do danas. Naučila sam kako analizirati problem, postavljati prava pitanja i ne odustajati dok ne razumijem suštinu. Sve kasnije prilike, od master studija do doktorata i rada u industriji, gradile su se na toj osnovi”, navodi ona.

Odluka o odlasku na master studij u inostranstvo postala je konkretnija nakon prakse u Njemačkoj, gdje je shvatila da se dobro snalazi u međunarodnom okruženju. Ipak, prilagođavanje novom akademskom sistemu nije bilo jednostavno. Poseban izazov predstavljali su usmeni ispiti na stranom jeziku, ali i okolnosti pandemije koronavirusa, koje su dodatno otežale početak života i studiranja u drugoj zemlji.

“Dok su u Tuzli recimo svi ispiti bili pismeni, u Kaiserslauternu su svi bili usmeni, što je za mene bilo potpuno novo. Usmeni ispiti, gdje direktno izlažete svoje odgovore pred profesorom na stranom jeziku, zahtijevaju potpuno drukčiji način pripreme. U svemu tome, i prije nego što sam se na bilo šta navikla i kako treba snašla, desila se i korona. Tako da sam ponosna da sam uspjela da se izborim sa svime, uprkos tome što smo imali osjećaj da se nalazimo u apokaliptičnom stanju”, prisjeća se Ajla.

Tokom tog perioda često se oslanjala na znanja i iskustva stečena u Tuzli, koja su joj pomogla da se lakše prilagodi novim akademskim zahtjevima.

“Za mnoge stvari sam imala odličnu osnovu, za one za koje nisam, imala sam razvijeno kritičko razmišljanje i ostale matematičke vještine pomoću kojih sam popunila rupe koje su falile. Sistemi su drukčiji i ne nadograđuju se savršeno jedan na drugi, što je i za očekivati. Ali kada jednom razvijete sposobnost apstraktnog i analitičkog razmišljanja, mnogo lakše usvajate nova znanja bez obzira na oblast ili instituciju. Upravo ta stečena sposobnost je jedan veliki pokazatelj dobro ostvarenog temelja u Tuzli”, kaže Nurkanović.

Doktorat sa najvišim akademskim priznanjem

Nakon master studija Ajla Nurkanović odlučila se i za doktorat, birajući oblast koja povezuje matematiku, finansije i održivost. Kako pojašnjava, istraživala je na koji način zahtijevanje određenog nivoa održivosti utiče na finansijska ulaganja, posebno iz perspektive životnih osiguravatelja, te kako se takvi uticaji mogu matematički modelirati.

Doktorirala je sa priznanjem summa cum laude, najvišim akademskim priznanjem koje se dodjeljuje pri diplomiranju. Za nju je to, kaže, potvrda da znanje i trud ne poznaju granice.

“Odnosno, da nije bitno odakle dolazimo, trud i znanje se cijene i prepoznaju. Bilo je naravno mnogo rada i odricanja. Disciplina je nešto što varira i nešto na čemu se stalno radi. Rezultati nisu uvijek onakvi kakvi biste htjeli, stvari nekad ne funkcionišu, dugo se traga za rješenjem problema, a ono se ne vidi na kraju tunela, te je vrlo bitno iznova pronalaziti motivaciju. Uz ponovno ustajanje i konstantnu borbu, kako sa matematičkim problemom tako i samim sobom, došlo je i svjetlo na kraju tunela, a onda i priznanje za sav taj trud i rad”, ističe ona.

Ajla je dobitnica i prestižne GAUSS-Nachwuchspreis 2025 nagrade za mlade istraživače, koju dodjeljuju Njemačko udruženje aktuara i Njemačko društvo za osiguravajuću i finansijsku matematiku. Priznanje se dodjeljuje za izuzetne naučne radove iz oblasti aktuarske i finansijske matematike, posebno za istraživanja koja imaju značajnu praktičnu primjenu u savremenom finansijskom i osiguravajućem sektoru.

Danas radi u Munich Re, gdje svakodnevno ima priliku spajati matematiku, finansije i upravljanje rizicima.

“Upravo je reosiguranje jedna od oblasti u kojoj se na najzanimljiviji način susreću finansijska i aktuarska matematika, zbog čega mi je posebno inspirativno raditi u tom okruženju”, dodaje Nurkanović.

Iako je profesionalni put trenutno veže za industriju, nauka je i dalje važan dio njenog života. U narednom periodu planira nastaviti profesionalni razvoj, ali i ostati povezana s akademskom zajednicom i mladim istraživačima.

Ove godine dio je organizacionog odbora međunarodnog takmičenja Three Minute Thesis u okviru BH Futures Foundation, koje mladim istraživačima pruža priliku da svoje naučne rezultate predstave široj publici. Ovog ljeta organizuje i simpozijum Connect, namijenjen studentima i mladim istraživačima sa prostora Zapadnog Balkana. Simpozijum je podržan od German Academic Exchange Service, a cilj je povezivanje mladih naučnika, jačanje regionalne saradnje i stvaranje novih prilika za zajedničke projekte i razmjenu znanja.

“Dugoročno se vidim na mjestu gdje mogu istovremeno doprinositi razvoju struke i pomagati novim generacijama da pronađu svoj put, baš kao što su mnogi ljudi nekada pomogli meni”, kaže Ajla.

Njena priča posebno je važna za studente iz Bosne i Hercegovine koji žele znanje nadograditi u inostranstvu, a istovremeno ne zaboraviti mjesto na kojem su počeli. Prema njenim riječima, domaći univerziteti mogu pružiti kvalitetnu teorijsku osnovu, a studenti iz BiH mogu ravnopravno konkurisati kolegama s mnogo poznatijih univerziteta.

“Pod uslovom da su spremni ulagati trud i kontinuirano raditi na sebi. PMF u Tuzli je meni dao upravo takav temelj”, ističe.

Studentima Univerziteta u Tuzli koji sanjaju međunarodnu akademsku ili profesionalnu karijeru poručuje da ne čekaju “pravi” trenutak, nego da izađu iz zone komfora.

“Nemojte sami sebi postavljati granice. Često sam sretala ljude koji su pretpostavljali da studenti sa velikih i poznatih univerziteta moraju biti u prednosti. Moje iskustvo je pokazalo da se na kraju mnogo više cijene znanje, upornost i karakter nego naziv institucije na diplomi. Ako vam se pruži prilika, prihvatite je. Ako vam se ne pruži, potražite je sami. Dok je ne pronađete, radite na sebi i svom znanju. Što su vaša znanja i iskustva veća, veća je i šansa za prilike u inostranstvu”, dodaje ona.

Iza naučnih uspjeha, međunarodne karijere i profesionalnih priznanja, Ajla Nurkanović ističe da najviše vrednuje ljudskost, principe i spremnost čovjeka da se zauzme za ono što smatra ispravnim.

“Najviše vrednujem ljudskost. Pored svih akademskih obaveza tokom doktorata, uvijek sam pronalazila vremena da dadnem svoj glas za Palestinu. Bilo učešćem na protestima ili organizovanjem humanitarnih akcija u te svrhe. Mnogo mi je bitnije kakav je neko čovjek i da li ima čvrste principe kojih se drži, nego kakvu karijeru gradi”, poručuje Ajla Nurkanović.