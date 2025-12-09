Dance Workshop povodom 49 godina Univerziteta u Tuzli

Ali Huremović
Plesne radionice povodom 49 godina Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli obilježava 49 godina postojanja i rada, a povodom ovog jubileja u okviru manifestacije „Dani kulture i umjetnosti Univerziteta u Tuzli“ organizuje Dance Workshop namijenjen studentima, studenticama i zaposlenicima Univerziteta. Riječ je o događaju koji okuplja univerzitetsku zajednicu kroz ples, druženje i kreativno izražavanje.

Dance Workshop biće održan 20. i 21. decembra 2025. godine, s početkom u 15 sati, u Centru za ples i rekreaciju, u sklopu Centra za kulturu Tuzla. Organizatori pozivaju sve zainteresovane da iskoriste priliku, učestvuju u programu i zajedno obilježe rođendan Univerziteta u Tuzli u atmosferi pozitivne energije i zajedništva.

Prijave za učešće su obavezne i mogu se poslati putem e-maila [email protected] najkasnije do 18. decembra.

