Univerzitet u Tuzli objavio javni poziv za angažman stručnjaka iz prakse

Ali Huremović
Studentski iftar 2025

Univerzitet u Tuzli objavio je javni poziv za uspostavljanje ili dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu tokom akademske 2025/26. godine. Poziv se odnosi na stručnjake koji bi bili uključeni u izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta, u skladu s potrebama nastavnih programa.

Objava javnog poziva zasniva se na odredbama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Statuta Univerziteta u Tuzli te važećih procedura koje regulišu angažman stručnjaka iz prakse i studenata doktorskog studija u nastavnom procesu. Prijedlog za raspisivanje poziva podnio je Tehnološki fakultet, a odluku je usvojio Senat Univerziteta na sjednici održanoj 8. decembra 2025. godine.

Svi zainteresirani kandidati detalje, uslove i način prijave mogu pronaći u tekstu javnog poziva, koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli. Javni poziv objavljen je 8. decembra 2025. godine.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Objavljen Javni poziv za podršku nedovoljno razvijenim općinama u 2025. godini

Istaknuto

49 godina Univerziteta u Tuzli: Program obilježavanja jubileja donosi nauku, kulturu...

Vijesti

Objavljena lista odabranih korisnika novčanih sredstava za zapošljavanje ranjivih kategorija u...

Tuzla i TK

Grad Lukavac objavio javni poziv za subvencioniranje kamate mladima za stambeno...

BiH

Javni poziv za finansiranje projekata povratka objavljen za period 2026. do...

Tuzla i TK

Javni poziv za stipendije učenicima koji su upisali deficitarna zanimanja

Istaknuto

Seminar „Poslovna žena“ 10. decembra u Tuzli

Istaknuto

GKUD „Bosna“ Tuzla slavi 80 godina rada: Svečani koncert 12. decembra u BKC-u TK

Istaknuto

Nasilje u porodici: Novi mehanizmi zaštite i priče žena koje su preživjele nasilje

Istaknuto

Revolucionarna terapija poništila agresivne karcinome krvi kod pacijenata

Kultura

„Nije bila Peta, bila je Deveta“ večeras na sceni Narodnog pozorišta Tuzla

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]