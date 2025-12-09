Univerzitet u Tuzli objavio javni poziv za angažman stručnjaka iz prakse

Univerzitet u Tuzli objavio je javni poziv za uspostavljanje ili dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno-nastavnom procesu tokom akademske 2025/26. godine. Poziv se odnosi na stručnjake koji bi bili uključeni u izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta, u skladu s potrebama nastavnih programa.

Objava javnog poziva zasniva se na odredbama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona, Statuta Univerziteta u Tuzli te važećih procedura koje regulišu angažman stručnjaka iz prakse i studenata doktorskog studija u nastavnom procesu. Prijedlog za raspisivanje poziva podnio je Tehnološki fakultet, a odluku je usvojio Senat Univerziteta na sjednici održanoj 8. decembra 2025. godine.

Svi zainteresirani kandidati detalje, uslove i način prijave mogu pronaći u tekstu javnog poziva, koji je dostupan na službenoj stranici Univerziteta u Tuzli. Javni poziv objavljen je 8. decembra 2025. godine.