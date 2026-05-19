FMRS BiH: Objavljen javni poziv vrijedan 50.000 KM

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike objavilo je Javni poziv za odabir udruženja ili nevladine organizacije koja će pružati tehničku podršku u provedbi i praćenju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH za period 2025–2030. godina.

Poziv se realizuje u okviru Programa „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2025–2030“, a za ovu namjenu osigurano je 50.000 KM iz Budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Iz Ministarstva je saopćeno da je cilj javnog poziva pružanje stručne i tehničke podrške u implementaciji Strategije, uključujući koordinaciju aktivnosti, praćenje provođenja mjera, izvještavanje te izradu lokalnih planova provedbe.

Pravo učešća imaju udruženja i nevladine organizacije registrovane u Federaciji BiH koje imaju iskustvo u radu na javnim politikama i strateškim dokumentima u oblasti prava osoba sa invaliditetom.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na protokol Ministarstva, a rok za dostavljanje je 15 dana od dana posljednje objave Javnog poziva.