Objavljen Program za prosumere u FBiH: Građani mogu dobiti do 7.000 KM za solarne elektrane

Javni poziv za prosumere uskoro će biti otvoren za građane Federacije Bosne i Hercegovine, nakon što je Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju usvojio Program o sufinansiranju prosumera iz kategorije domaćinstva. Program predviđa finansijsku podršku za izgradnju kućnih solarnih elektrana, a poseban fokus stavljen je na socijalno ugrožene kategorije stanovništva.

Cilj programa je povećati proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i omogućiti većem broju građana da sami proizvode dio električne energije koju troše u domaćinstvu.

Ko su prosumeri?

Prosumer je kupac električne energije koji istovremeno proizvodi električnu energiju za vlastite potrebe. U praksi se najčešće radi o domaćinstvima koja na krov kuće postave solarne panele I proizvedenu energiju koriste za vlastitu potrošnju, dok eventualne viškove predaju u elektroenergetsku mrežu. Program se odnosi na domaćinstva koja grade prosumerska postrojenja snage do 10,8 kW.

Ko se može prijaviti?

Pravo na sufinansiranje imaju isključivo fizičke osobe koje su vlasnici ili suvlasnici porodičnih kuća I imaju prijavljeno prebivalište na adresi objekta najmanje 90 dana prije objave programa. Objekat mora biti namijenjen stanovanju, odnosno najmanje 50 posto njegove površine mora služiti za stambene potrebe. Program je podijeljen na dvije grupe korisnika. Prvu grupu čine domaćinstva u stanju socijalne potrebe, koja predlažu kantonalna ministarstva nadležna za socijalnu politiku. Drugu grupu čine svi ostali građani koji se prijavljuju putem javnog poziva Operatora za OIEiEK.

Kako će se finansirati socijalno ugrožene kategorije?

Za domaćinstva iz prve grupe predviđena je najznačajnija podrška. Operator za OIEiEK pokriva kompletne troškove, od projektovanja i pribavljanja potrebnih dozvola do nabavke opreme, instalacije i priključenja solarne elektrane na mrežu. Korisnici iz ove kategorije ne učestvuju vlastitim sredstvima u projektu.

Najmanje četvrtina ukupnih sredstava programa rezervisana je upravo za ovu grupu korisnika. Da bi ostvarili pravo na podršku, kandidati moraju biti evidentirani kod centara za socijalni rad ili nadležnih institucija, imati prebivalište na adresi na kojoj će se graditi postrojenje i domaćinstvo s najmanje tri člana. Prednost će imati porodice sa troje i više djece, civilne žrtve rata, osobe s invaliditetom i domaćinstva s nižim prihodima.

“Za razliku od ostalih građana koji prvo finansiraju izgradnju pa naknadno ostvaruju pravo na refundaciju dijela troškova, socijalno ugrožena domaćinstva neće morati ulagati vlastita sredstva. Njima će kompletan projekat, od izrade dokumentacije do ugradnje i priključenja solarne elektrane, finansirati Operator za OIEiEK.”

Koliko novca mogu dobiti ostali građani?

Za drugu grupu korisnika predviđen je model refundacije dijela troškova. Operator za OIEiEK će finansirati 50 posto prosječnog troška izgradnje po kilovatu instalisane snage, a maksimalan iznos podrške po jednom projektu ne može biti veći od 7.000 KM niti veći od 60 posto ukupne investicije. Sredstva će biti isplaćena tek nakon što solarna elektrana bude izgrađena, priključena na mrežu I nakon dostavljanja potrebne dokumentacije.

Koji su kriteriji za građane koji se sami prijavljuju?

Podnosioci zahtjeva iz druge grupe moraju ispuniti nekoliko uslova:

Prije svega, godišnja potrošnja električne energije mora biti veća od 4.500 kilovatsati. Također, planirana snaga solarne elektrane ne smije biti veća od priključne snage domaćinstva. Podnosilac zahtjeva mora imati prebivalište na istoj adresi na kojoj će biti postavljeno prosumersko postrojenje.

Uz prijavu će biti potrebno dostaviti ličnu kartu, potvrdu o prebivalištu, račune za električnu energiju za posljednjih 12 mjeseci ili potvrdu o potrošnji, elektroenergetsku saglasnost za priključenje postrojenja, izjavu da prihvata uslove programa te dokaz o uplati administrativne naknade.

Kako će izgledati javni poziv?

Operator za OIEiEK objavljivat će javni poziv jednom godišnje u najmanje dva dnevna lista i na svojoj internet stranici. Poziv će biti otvoren 90 dana od dana objave. Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu pristizanja, odnosno prednost će imati oni koji se prvi prijave i ispune sve propisane uslove.

Prema procjenama iz Programa, svake godine moglo bi biti sufinansirano oko 500 kućnih solarnih elektrana prosječne snage šest kilovata, čime bi se povećala proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i smanjila emisija štetnih gasova.