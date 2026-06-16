Raspisan javni poziv za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u TK

Javni poziv za raspodjelu sredstava za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona raspisala je JU Direkcija regionalnih cesta TK.

Predmet javnog poziva je raspodjela novčanih sredstava u ukupnom iznosu od pet miliona KM, koja su namijenjena za projekte sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području TK.

Sredstva su, prema javnom pozivu, raspoređena po jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima i općinama na području Tuzlanskog kantona. Najveći iznosi predviđeni su za Grad Tuzlu, 799.517 KM, Grad Gračanicu, 564.545 KM, Grad Živinice, 508.028 KM, Grad Lukavac, 489.492 KM, te Grad Srebrenik, 410.806 KM.

Za Grad Gradačac predviđeno je 400.928 KM, za Općinu Kalesija 399.683 KM, Općinu Banovići 292.730 KM, Općinu Kladanj 262.244 KM, Općinu Sapna 236.783 KM, Općinu Doboj Istok 226.997 KM, Općinu Čelić 222.590 KM, dok je za Općinu Teočak predviđeno 185.652 KM.

Projekti se moraju odnositi na mrežu lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima upravlja nadležna jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, a vrijednost projekta ne može premašiti odobreni iznos sredstava koji pripada jedinici lokalne samouprave na koju se projekat odnosi.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, koji se preuzima na web stranici Direkcije regionalnih cesta TK. Uz prijavu je potrebno dostaviti propisanu dokumentaciju, uključujući dokumentaciju o predmetnoj cesti i glavni projekat sanacije, odnosno rehabilitacije.

Javni poziv ostaje otvoren do utroška ukupnih sredstava, a najduže sedam dana od dana objave, odnosno do 23. juna 2026. godine do 16 sati.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na protokol Direkcije regionalnih cesta TK, u ulici Albina Herljevića broj 43 u Tuzli, kancelarija broj 8, svakim radnim danom od 7:30 do 16 sati.

Nakon završetka javnog poziva, Direkcija će sačiniti prijedlog odluke o odobrenim projektima i dostaviti ga Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja TK, radi upućivanja Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje.