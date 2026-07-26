Proizvodnja električne energije u BiH porasla za više od 33 posto

Proizvodnja električne energije u BiH u maju 2026. godine dostigla je 1.106 gigavatsati, što je za 33,3 posto više nego u istom mjesecu prošle godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.

U maju 2025. godine proizvedeno je 830 gigavatsati električne energije, dok su najveći udio u ovogodišnjoj proizvodnji imale termoelektrane sa 60 posto.

Hidroelektrane su učestvovale sa 27,3 posto, dok je udio solarnih i vjetroelektrana iznosio 12,7 posto.

Proizvodnja u termoelektranama povećana je sa 430 na 663 gigavatsata, dok su solarne i vjetroelektrane proizvele 141 gigavatsat, u odnosu na 98 gigavatsati u maju prošle godine.

Hidroelek