Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 12.06.2026. godine (petak) na području:

Grada Srebrenika:

– u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Babunovići – Sarajlići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brda u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

Grada Gračanice u naseljima Lukavica i Stjepan Polje Bare u vremenu od 12:00 do 16:00 sati.

3.Grada Lukavca u naselju Bistarac Gornji u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

4.Grada Živinica u naselju Priluk u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.