Protesti građana MZ Simin Han, prikupljeni potpisi za vanrednu sjednicu Gradskog vijeća Tuzla

Građani mjesne zajednice Simin Han održali su proteste zbog dugogodišnjih problema sa snabdijevanjem električnom energijom, a tokom okupljanja prikupljeni su i zvanično predati potpisi vijećnika za sazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla. Prema dostavljenoj dokumentaciji, zahtjev je potpisalo 16 vijećnika, čime su ispunjeni uslovi propisani Poslovnikom za održavanje vanredne sjednice.

Povod za proteste su česti i dugotrajni prekidi u isporuci električne energije u Simin Hanu, za koje građani tvrde da ozbiljno ugrožavaju svakodnevni život, sigurnost imovine, ali i zdravlje stanovnika, posebno starijih osoba, djece i hroničnih bolesnika. U zahtjevu upućenom Gradskom vijeću navedeno je da se radi o višegodišnjem infrastrukturnom problemu, o kojem postoje brojne zvanične evidencije i ranija obraćanja nadležnim institucijama.

Tokom protesta podršku građanima dao je i Klub vijećnika NL Sloboda, čiji su predstavnici prisustvovali okupljanju. Predsjednik Kluba, Senad Mehmedinović, obratio se građanima i upoznao ih s koracima koji su do sada poduzeti, uključujući prikupljanje potpisa za vanrednu sjednicu, kao i nastavak institucionalnih aktivnosti s ciljem trajnog rješavanja problema.

U obrazloženju zahtjeva za vanrednu sjednicu navedeno je da su građani Simin Hana i ranijih godina upozoravali na nizak napon, česte kvarove i oštećenja kućanskih aparata, te dodatne troškove koje domaćinstva snose. Podsjetili su i da je još 2016. godine pokrenuta procedura za izgradnju nove trafostanice Simin Han 1, ali da ona do danas nije završena. Također se navodi da je JP Elektrodistribucija Tuzla u ranijim odgovorima priznala da je problem poznat i da je izgradnja nove trafostanice jedino trajno rješenje, dok su nadležne kantonalne institucije ukazale na nedovoljan kapacitet postojeće mreže.

Iz Kluba vijećnika NL Sloboda najavili su da će na Kolegiju Gradskog vijeća tražiti da sjednici obavezno prisustvuju i predstavnici građana Simin Hana, kako bi se direktno obratili vijećnicima i iznijeli svoje zahtjeve. Očekuju hitno zakazivanje vanredne sjednice i donošenje konkretnih zaključaka, sa jasno definisanim rokovima i odgovornostima nadležnih institucija, uključujući i Grad Tuzla.