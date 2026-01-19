Zašto smo i ove godine u januaru dobili veće račune za struju?

Januar je mjesec u kojem mnogi građani iznova ostanu zatečeni visinom računa za električnu energiju. Iako se naviknemo da je zima period veće potrošnje, razlika u odnosu na ostale mjesece često zna biti neprijatno iznenađenje. Razloga je više, a neki od njih se ponavljaju iz godine u godinu.

Nepravilno ili paušalno očitavanje brojila

U mnogim domaćinstvima još uvijek su u upotrebi starija brojila koja se očitavaju ručno. U praksi se često dešava da očitanje ne bude izvršeno redovno, nego se potrošnja procjenjuje paušalno, na osnovu ranijeg prosjeka. Kada nakon toga dođe stvarno očitanje, razlika između procijenjene i stvarne potrošnje se sabira i šalje kroz jedan račun, što stvara utisak naglog i velikog skoka potrošnje, iako je ona nastajala postepeno kroz duži period.

Hladnija voda znači veća potrošnja bojlera

Zimi je temperatura vode iz vodovoda znatno niža nego u toplijim mjesecima. To znači da bojlerima treba mnogo više vremena i više električne energije da zagriju vodu do iste temperature. U praksi to često znači da bojler radi duže i češće, a potrošnja struje može biti i skoro duplo veća u odnosu na ljetne mjesece, posebno u domaćinstvima gdje se topla voda intenzivno koristi u kuhinji i kupatilu.

Praznici i veći broj uključenih uređaja

Decembar i januar su mjeseci praznika, okupljanja i češćih posjeta. Više se kuha, više se peče, češće rade rerne, šporeti, mašine za suđe i veš. Uz to, često su u isto vrijeme uključeni i drugi uređaji koji inače ne rade paralelno. Sve to, sabrano na kraju obračunskog perioda, ostavlja jasan trag na računu za električnu energiju.

Više boravimo u kući i duže koristimo rasvjetu

Zimski dani su kratki, noći duge, a boravak u zatvorenom prostoru znatno češći nego u ostatku godine. Rasvjeta se pali ranije i gasi kasnije, televizori, računari i drugi kućanski aparati rade duže, a često se koristi i dodatno grijanje na struju. Iako pojedinačno to ne izgleda dramatično, zbir svih tih navika tokom mjeseca rezultira osjetno većom potrošnjom.

Provjerite račun i stanje brojila

Na kraju, treba imati na umu da ponekad može doći i do greške u očitanju brojila ili obračunu. Uvijek imate pravo i mogućnost da uporedite stanje na svom brojilu sa stanjem koje je navedeno na računu. Ako primijetite da se podaci ne poklapaju ili da postoje nelogičnosti, možete uložiti prigovor i zatražiti provjeru. U nekim slučajevima upravo ta provjera pokaže da visoki januarski račun nije rezultat samo potrošnje, nego i administrativne greške.