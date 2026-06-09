Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 10.06.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama Bukinjska i Rudnička u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naseljima: Ševar, Hasanbašići, Hrvatska Poljana, Klade, Kiseljak, Mehmedinovići i Bosanska Poljana u vremenu od 09:00 do 14:15 sati,

– u naseljima Demirovići i Breze u vremenu od 09:00 do 09:15 sati i od 14:00 do 14:15 sati.

  1. Grada Gradačca u naseljima Ledenice Gornje i Omeragići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Općine Kalesija u naselju Masle u vremenu od 09:00 do 11:00 sati i od 12:00 do 14:00 sati.

Dana 11.06.2026. godine (srijeda) na području:

  1. Grada Tuzle u ulici Fočanska u vremenu od 08:30 do 12:00 sati.
  2. Grada Lukavca u naseljima: Krtova, Sižje, dio naselja Dobošnica Donja (Centar i Polje) te dio naselja Devetak uz mag. put M4 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

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