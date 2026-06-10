Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 11.06.2026. godine (četvrtak) na području:

Grada Tuzle u ulici Fočanska u vremenu od 08:30 do 12:00 sati. Grada Lukavca u naseljima: Krtova, Sižje, dio naselja Dobošnica Donja (Centar i Polje) te dio naselja Devetak uz magistralni put M4 u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.

Dana 12.06.2026. godine (petak) na području:

Grada Srebrenika:

– u naselju Babunovići u vremenu od 09:00 do 12:00 sati,

– u naselju Babunovići – Sarajlići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u naselju Brda u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.