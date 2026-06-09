Za organizacije osoba s invaliditetom i civilnih žrtava rata izdvojeno 650.000 KM

Ministar Delić istakao je da organizacije osoba s invaliditetom predstavljaju jedan od važnijih glasova u kreiranju politika koje se odnose na ovu populaciju, te da njihovo djelovanje ima značajnu ulogu u zagovaranju prava, podizanju svijesti i unapređenju kvaliteta života osoba s invaliditetom. Dodao je i da Ministarstvo nastavlja graditi partnerski odnos s organizacijama civilnog društva koje djeluju u oblasti invaliditeta, te da će i u narednom periodu raditi na unapređenju sistemskih rješenja koja doprinose većoj dostupnosti prava, usluga i podrške osobama s invaliditetom.