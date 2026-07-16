Delić pojasnio zašto su penzije povećane samo 3,5 posto, najavio isplatu razlike

Usklađivanje penzija od 3,5 posto, koje je primijenjeno prilikom isplate julskih penzija, privremenog je karaktera, dok će konačan procenat biti poznat početkom septembra, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić za Federalnu televiziju, FTV.

Govoreći o nezadovoljstvu penzionera nakon julskog povećanja, Delić je pojasnio da je riječ o akontativnom usklađivanju, odnosno iznosu koji je obračunat unaprijed kako penzioneri ne bi morali čekati još mjesec dana na povećanje primanja.

Prema njegovim riječima, nakon što budu poznati svi zvanični statistički podaci, bit će urađen konačan obračun drugog redovnog usklađivanja penzija.

„Kolika god razlika bude u odnosu na julsku penziju, ona će svim penzionerima biti isplaćena retroaktivno u septembru“, rekao je Delić za FTV.

Dodao je da ubuduće neće insistirati na privremenim usklađivanjima, kako bi se izbjegle zabune i nezadovoljstvo među korisnicima penzija, već će se čekati konačni podaci i tačan procenat povećanja.

Konačan procenat usklađivanja penzija poznat u septembru

Delić je podsjetio da su projekcije napravljene tokom pripreme izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju bile drugačije od podataka koji su kasnije zabilježeni.

Prvo ovogodišnje usklađivanje bilo je projektovano na 11,9 posto, dok je konačno iznosilo 11,2 posto. Drugo usklađivanje ranije je procjenjivano na 5,2 posto, ali je u julu privremeno obračunato povećanje od 3,5 posto.

Ministar je naglasio da resorno ministarstvo ne određuje procenat redovnog usklađivanja penzija, jer se on izračunava prema zakonski utvrđenoj formuli.

„Ministarstvo nema apsolutno nikakav utjecaj na povećanje koje proizlazi iz redovnog usklađivanja penzija. Ono se radi isključivo na osnovu zakona i formule koja je usvojena na zahtjev Saveza penzionera“, kazao je Delić.

Visina usklađivanja zavisi od statističkih pokazatelja, među kojima su kretanje potrošačkih cijena i drugi ekonomski podaci predviđeni zakonom.

Delić tvrdi da su izmjene Zakona o PIO-u ipak omogućile znatno veći rast penzija nego što bi to bio slučaj prema ranijem zakonskom rješenju.

Prema njegovim riječima, da izmjene nisu usvojene, penzije bi tokom ove godine bile povećane za oko pet posto. Sada se očekuje da ukupan godišnji rast bude oko 15 posto, a moguće i nešto viši, što će biti poznato početkom septembra.

Delić odgovorio na primjedbe budućih penzionera

Govoreći o položaju budućih penzionera, Delić je rekao da izmijenjeni zakon ne kažnjava radnike koji su proveli duži period u radnom odnosu, već treba osigurati pravedniji odnos između godina staža i visine penzije.

„Penzija je zarađeno i stečeno pravo svakog čovjeka. Nije pravedno da neko ko radi 15 godina i neko ko radi 40 godina ima istu penziju“, naglasio je federalni ministar.

Osvrnuo se i na prava boračke populacije, navodeći da izmjene Zakona o PIO-u nisu umanjile njihova prava jer se borci penzionišu prema posebnom zakonu.

Kako je pojasnio, prava boraca su dodatno proširena ukidanjem ranije obaveze prema kojoj su prije odlaska u penziju morali provesti najmanje godinu dana na evidenciji službe za zapošljavanje.