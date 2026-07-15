Stranka penzionera: Povećanje penzija od 3,5 posto predstavlja obmanu i nepravdu

Nova penzionerska/umirovljenička stranka Tuzla saopćila je da povećanje penzija od 3,5 posto, koje se primjenjuje od jula, smatra nedovoljnim i gotovo dvostruko manjim od iznosa koji je, prema njihovim navodima, federalna vlast ranije najavila.

Iz ove stranke tvrde da je u budžetu za 2026. godinu bilo predviđeno 5,8 posto za polugodišnje usklađivanje penzija te smatraju da nema opravdanja da se penzionerima isplati manji procenat.

„Povećanje penzija je bilo predviđeno i usvojen je Zakon o izvršenju budžeta, zbog čega ne vidimo razlog da se sredstva umanjuju na štetu penzionera“, navedeno je u saopćenju Nove penzionerske/umirovljeničke stranke Tuzla.

U stranci ocjenjuju da penzioneri ne bi trebali snositi posljedice slabijeg privrednog rasta, povećanja cijena i, kako navode, neadekvatnog vođenja ekonomske politike. Odgovornost za takvo stanje pripisuju federalnoj vlasti, posebno premijeru i ministru finansija Federacije BiH.

Pozivajući se na zvanične statističke podatke, iz stranke navode da je medijalna penzija iznosila 761,60 KM, dok je potrošačka korpa u maju iznosila 3.463 KM.

Nova penzionerska/umirovljenička stranka Tuzla pozvala je predstavnike vlasti da penzionerima objasne na koji način mogu podmiriti osnovne životne potrebe u okolnostima u kojima su penzije višestruko manje od troškova života.