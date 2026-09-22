Sudar četiri vozila kod Bistarca, dvije osobe prevezene u UKC Tuzla

Saobraćajna nezgoda kod Bistarca dogodila se danas oko 9:15 sati na magistralnoj cesti Tuzla–Lukavac, a u sudaru su učestvovala četiri motorna vozila.

Prema informacijama Uprave policije MUP-a TK, dvije osobe su zbog zadobijenih povreda prevezene u JZU UKC Tuzla.

“Pacijenti inicijala M.S. (1990. godište) i Dž.M. (2001. godište) , trenutno u obradi u Prijemnom odjeljenju Klinike za hirurgiju UKCT, svjesni, komunikativni i nisu vitalno ugroženi.” – saopćeno je iz UKC-a Tuzla.

Saobraćajna nezgoda kod Bistarca usporila saobraćaj

Zbog nezgode se saobraćaj trenutno odvija obilaznim pravcem, dok policijski službenici Policijske uprave Lukavac poduzimaju potrebne mjere.

Više informacija o okolnostima nezgode trebalo bi biti poznato nakon završetka policijskih aktivnosti na mjestu događaja.