Alimentacioni fond: Ko štiti dijete kada roditelj ne plaća?

Alimentacioni fond mogao bi biti odgovor na jedno od najtežih pitanja koje ostaje nakon što sud donese odluku o izdržavanju djeteta, šta se događa kada presuda postoji, alimentacija je određena, ali novac ipak ne stiže?

Razvodom može završiti partnerski odnos, ali ne završavaju obaveze roditelja prema djetetu. Ipak, između sudske odluke i novca koji je djetetu potreban za hranu, školu, lijekove, odjeću i svakodnevni život ponekad postoji dug i komplikovan put.

Šta roditelj može uraditi nakon prve propuštene uplate, koliko traje pokušaj prinudne naplate, šta kada osoba koja je dužna plaćati alimentaciju radi neprijavljeno, nema evidentiranu imovinu ili živi u drugoj državi?

Upravo ta pitanja otvara treća epizoda četvrte sezone Taboo Showa, u kojoj o alimentaciji, pravima djeteta i mogućnosti uspostavljanja alimentacionog fonda u Federaciji Bosne i Hercegovine govori prof. dr. Boris Krešić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Kada presuda ne znači i uplatu

Alimentacija se u svakodnevnim razgovorima često posmatra kao novac koji jedan bivši partner daje drugom. Međutim, u središtu cijelog pitanja nije odnos bivših partnera, nego dijete i njegovo pravo na izdržavanje.

U novoj epizodi Taboo Showa razgovor zato počinje upravo od toga šta alimentacija pravno predstavlja, šta sve obuhvata obaveza izdržavanja djeteta i na koji način se određuje njen iznos.

Jer sud može utvrditi koliko roditelj treba izdvajati, ali sama presuda ne znači automatski da će taj novac svakog mjeseca biti uplaćen.

Problem postaje posebno vidljiv onda kada prva uplata izostane, a zatim se neplaćeni mjeseci počnu nizati. Roditelj s kojim dijete živi tada mora pokušati izvršiti sudsku odluku, pronaći račun, primanja ili imovinu iz koje je moguće naplatiti dug, dok potrebe djeteta za to vrijeme ne mogu biti odgođene.

S prof. dr. Borisom Krešićem razgovaramo o tome šta roditelj u takvoj situaciji može uraditi, kada treba pokrenuti izvršni postupak, koja je razlika između prinudne naplate i krivične odgovornosti te mogu li se različiti pravni mehanizmi koristiti istovremeno.

Posebno otvaramo i pitanje situacija u kojima roditelj koji treba plaćati alimentaciju radi neprijavljeno, skriva prihode ili imovinu ili živi i radi u inostranstvu.

Alimentacioni fond: Može li dijete prestati čekati naplatu?

Najveće pitanje treće epizode dolazi onda kada postojeći sistem ne uspije osigurati redovnu naplatu. Može li alimentacioni fond promijeniti logiku sistema tako da dijete dobije izdržavanje onda kada mu je potrebno, a država kasnije potražuje dug od roditelja koji svoju obavezu nije izvršio?

Federacija Bosne i Hercegovine još nema funkcionalan alimentacioni fond kojem bi se roditelj mogao obratiti za privremenu isplatu izdržavanja. S druge strane, u Republici Srpskoj od 6. jula 2026. godine primjenjuje se sistem privremenog izdržavanja djece.

U Taboo Showu zato govorimo o tome šta bi alimentacioni fond zapravo trebao biti, ko bi imao pravo na isplatu, nakon koliko propuštenih uplata bi država trebala reagovati i treba li pravo djeteta zavisiti od prihoda roditelja s kojim ono živi.

Otvara se i pitanje iznosa koji bi fond isplaćivao, načina na koji bi država nakon isplate preuzela potraživanje prema roditelju koji ne plaća, ali i toga šta Federacija BiH može naučiti iz modela koji se već primjenjuje u Republici Srpskoj. Jer ključno pitanje nije samo postoji li presuda. Pitanje je šta ta presuda znači djetetu ako iznos koji mu pripada mjesecima ne može biti naplaćen.

Alimentacija nije nagrada jednom niti kazna drugom roditelju

U razgovoru se posebna pažnja posvećuje razumijevanju alimentacije kao prava djeteta.

To nije nagrada roditelju s kojim dijete živi niti kazna roditelju koji je obavezan plaćati. Riječ je o načinu na koji oba roditelja nastavljaju učestvovati u odrastanju, obrazovanju, zdravlju i sigurnosti svog djeteta i nakon prestanka zajedničkog života.

Upravo zbog toga pitanje neplaćanja alimentacije izlazi iz okvira privatnog sukoba bivših partnera i postaje pitanje zaštite prava djeteta.

Treća epizoda donosi i konkretne odgovore za roditelje koji već imaju sudsku odluku, ali alimentaciju ne dobijaju redovno, šta mogu poduzeti danas, kojim putem krenuti i gdje postojeći sistem pokazuje svoje najveće slabosti.

Propustili ste drugu epizodu četvrte sezone?

U prethodnoj epizodi Taboo Showa bavili smo se finansijskom pismenošću i pitanjem koje mnogima postane posebno zanimljivo nekoliko dana nakon plate, gdje zapravo nestane novac?

S ekonomistom Admirom Čavalićem razgovarali smo o dozvoljenom minusu, kreditima, kupovini na rate, karticama, štednji, finansijskoj sigurnosti žena i svakodnevnim odlukama koje mogu imati mnogo veći uticaj na kućni budžet nego što primjećujemo.

Ako ste propustili drugu epizodu, možete je pogledati na YouTube kanalu RTV Slon, a potom nastaviti s trećom epizodom u kojoj pitanje novca dobija sasvim drugačiju dimenziju, onu u kojoj novac nije samo dio kućnog budžeta, nego zakonski utvrđeno pravo djeteta.

Treću epizodu četvrte sezone Taboo Showa gledajte u utorak, 22. septembra, od 20 sati u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon.

Presuda može odrediti alimentaciju. Ali šta kada presuda postoji, a novca nema?

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