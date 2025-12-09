Nasilje u porodici tema je nove epizode Taboo Show-a. Danijela Huremović i Martina Dorić iz udruženja Vive Žene govore o porastu prijava, novim mehanizmima zaštite, hitnim mjerama i svjedočanstvima žena koje su uspjele izaći iz nasilja. Epizodu pogledajte večeras od 20 sati.

Nasilje u porodici i novi mehanizmi zaštite

Nasilje u porodici rijetko počinje naglo. Obično počinje tihim pritiscima, komentarima, izolacijom ili kontrolom koja se godinama prikriva pod riječ briga. U Tuzlanskom kantonu raste broj prijava nasilja, ali raste i broj žena koje se odluče progovoriti zahvaljujući vidljivijoj podršci, sigurnijim mehanizmima i izmjenama zakona koje prvi put jasno prepoznaju psihičko, ekonomsko i digitalno nasilje.

U novoj epizodi Taboo Show-a govorimo o tome šta se mijenja u sistemu, kako izgleda put žene koja prijavi nasilje, te šta znači osjećati sigurnost nakon godina straha.

Gošće epizode su Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće u Tuzli, i Martina Dorić, socijalna pedagoginja iz organizacije Vive Žene.

Porast prijava i prvi koraci zaštite

Prema podacima iz prakse, žene danas ranije prijavljuju nasilje i brže traže pomoć.

Ipak, prvi koraci ostaju najosjetljiviji: procjena rizika, reakcija institucija, hitne mjere i pronalazak sigurnog smještaja.

U epizodi se govori o tome: šta znači porast prijava i kako institucije na to odgovaraju, kako izgleda prva reakcija sistema nakon poziva za pomoć i zašto je važno da žena ne ostane sama u procesu prijave

Danijela Huremović objašnjava gdje sistem još uvijek puca, a gdje su napravljeni ključni pomaci.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici: Snažnija zaštita žena i djece

Najznačajnija novine Zakona usvojenog u proljeće ove godine su: hitno udaljavanje počinitelja iz doma, strože kazne za psihičko, ekonomsko i digitalno nasilje, jasnije definisane mjere zaštite, kao i veći fokus na sigurnost djece

Ove izmjene prvi put ženi daju mogućnost da ostane u svom domu dok se počinitelj privremeno udaljava što mnogim žrtvama znači razliku između ostanka i odlaska.

Kampanja “Slobodna kao Bosna” i svjedočanstva žena

Organizacija Vive Žene pokrenula je kampanju Slobodna kao Bosna, u kojoj se prvi put javno dijele autentična svjedočanstva žena iz Sigurne kuće. To nisu priče o nasilju, to su priče o preživljavanju, snazi i povratku sebi.

U epizodi je, uz dozvolu, uključeno i jedno od svjedočanstava korisnica.

To su rijetki trenuci koji jasno pokazuju kako izgleda trenutak kada žena shvati da je nasilje iza nje i da ima pravo na novi početak.

Martina Dorić govori o emocionalnim fazama kroz koje žene prolaze, te o radu sa njima nakon izlaska iz Sigurne kuće.

Kako izgleda život nakon Sigurne kuće

Nasilje ostavlja posljedice, ali i prostor za obnovu života.

Epizoda donosi konkretne odgovore na pitanja: kako izgleda oporavak nakon izlaska iz Sigurne kuće, da li postoji dovoljno institucionalne podrške, šta znači “ponovo biti sigurna”.

Nova epizoda Taboo Show-a večeras od 20 sati

Ovo je priča o hrabrosti, o sistemu koji se mijenja i o ženama koje su pokazale da nasilje ne određuje njihovu budućnost.

Ne propustite emisiju u utorak u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

