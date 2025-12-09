Nasilje u porodici: Novi mehanizmi zaštite i priče žena koje su preživjele nasilje

Albina Vicković
Nasilje u porodici je tema nove epizode podcasta Taboo Show

Nasilje u porodici tema je nove epizode Taboo Show-a. Danijela Huremović i Martina Dorić iz udruženja Vive Žene govore o porastu prijava, novim mehanizmima zaštite, hitnim mjerama i svjedočanstvima žena koje su uspjele izaći iz nasilja. Epizodu pogledajte večeras od 20 sati.

Nasilje u porodici i novi mehanizmi zaštite

Nasilje u porodici rijetko počinje naglo. Obično počinje tihim pritiscima, komentarima, izolacijom ili kontrolom koja se godinama prikriva pod riječ briga. U Tuzlanskom kantonu raste broj prijava nasilja, ali raste i broj žena koje se odluče progovoriti zahvaljujući vidljivijoj podršci, sigurnijim mehanizmima i izmjenama zakona koje prvi put jasno prepoznaju psihičko, ekonomsko i digitalno nasilje.

U novoj epizodi Taboo Show-a govorimo o tome šta se mijenja u sistemu, kako izgleda put žene koja prijavi nasilje, te šta znači osjećati sigurnost nakon godina straha.

Gošće epizode su Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće u Tuzli, i Martina Dorić, socijalna pedagoginja iz organizacije Vive Žene.

Porast prijava i prvi koraci zaštite

Prema podacima iz prakse, žene danas ranije prijavljuju nasilje i brže traže pomoć.
Ipak, prvi koraci ostaju najosjetljiviji: procjena rizika, reakcija institucija, hitne mjere i pronalazak sigurnog smještaja.

U epizodi se govori o tome: šta znači porast prijava i kako institucije na to odgovaraju, kako izgleda prva reakcija sistema nakon poziva za pomoć i zašto je važno da žena ne ostane sama u procesu prijave

Danijela Huremović objašnjava gdje sistem još uvijek puca, a gdje su napravljeni ključni pomaci.

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici: Snažnija zaštita žena i djece

Najznačajnija novine Zakona usvojenog u proljeće ove godine su: hitno udaljavanje počinitelja iz doma, strože kazne za psihičko, ekonomsko i digitalno nasilje, jasnije definisane mjere zaštite, kao i veći fokus na sigurnost djece

Ove izmjene prvi put ženi daju mogućnost da ostane u svom domu dok se počinitelj privremeno udaljava što mnogim žrtvama znači razliku između ostanka i odlaska.

Kampanja “Slobodna kao Bosna” i svjedočanstva žena

Organizacija Vive Žene pokrenula je kampanju Slobodna kao Bosna, u kojoj se prvi put javno dijele autentična svjedočanstva žena iz Sigurne kuće. To nisu priče o nasilju, to su priče o preživljavanju, snazi i povratku sebi.

U epizodi je, uz dozvolu, uključeno i jedno od svjedočanstava korisnica.
To su rijetki trenuci koji jasno pokazuju kako izgleda trenutak kada žena shvati da je nasilje iza nje i da ima pravo na novi početak.

Martina Dorić govori o emocionalnim fazama kroz koje žene prolaze, te o radu sa njima nakon izlaska iz Sigurne kuće.

Kako izgleda život nakon Sigurne kuće

Nasilje ostavlja posljedice, ali i prostor za obnovu života.
Epizoda donosi konkretne odgovore na pitanja: kako izgleda oporavak nakon izlaska iz Sigurne kuće, da li postoji dovoljno institucionalne podrške, šta znači “ponovo biti sigurna”.

Nova epizoda Taboo Show-a večeras od 20 sati

Nasilje u porodici tema je nove epizode podcasta Taboo Show
Taboo Show gledajte utrokom od 20:00 sati u programu TV Slon i na našem YouTube kanalu

Ovo je priča o hrabrosti, o sistemu koji se mijenja i o ženama koje su pokazale da nasilje ne određuje njihovu budućnost.

Ne propustite emisiju u utorak u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

Treća sezona — novi tabui.
Moja priča. Bez filtera.

Podsjetnik na prethodnu epizodu

U prošloj epizodi Taboo Show-a govorili smo o sezonskim afektivnim poremećajima i zimskoj depresiji, uz gostovanje psihologinje Maje Čorbić. Tema je otvorila razgovor o mentalnom odmoru, svjetlu, emocijama i načinima suočavanja sa zimskim padom raspoloženja. Ako ste propustili epizodu, možete je pogledati na našem YouTube kanalu RTV Slon ili u produžetku teksta.

Vašoj pažnji preporučejmo i ovo

U TK zabilježen rast prijava nasilja: Izrečeno više od 1.900 mjera zaštite

Seksualna iznuda: Kako prepoznati nove oblike nasilja i kome se obratiti

pročitajte i ovo

Istaknuto

U TK zabilježen rast prijava nasilja: Izrečeno više od 1.900 mjera...

Istaknuto

Tematska sjednica Skupštine TK o mehanizmima zaštite od nasilja nad ženama...

Magazin

Sezonski afektivni poremećaji: Kako preživjeti zimsku depresiju

Istaknuto

Muškarac iz Kalesije preminuo u policijskoj stanici dan nakon prijave nasilja...

Vijesti

Nasilje postaje sve češće, šta možemo učiniti kada ga trpimo ili...

Magazin

Nesanica: Zašto ne spavamo i kako pronaći unutrašnji mir

Istaknuto

Revolucionarna terapija poništila agresivne karcinome krvi kod pacijenata

Istaknuto

Otvara se dugo očekivani granični prelaz Gradiška, ali ipak neće raditi!

Istaknuto

Vlada TK pokreće novi investicijski ciklus vrijedan gotovo 40 miliona KM

Istaknuto

Međunarodni dan borbe protiv korupcije: BiH druga najkorumpiranija država u Evropi

Tuzla i TK

Evo šta trudnice trebaju ponijeti na pregled i boravak u porodilište UKC-a Tuzla

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]