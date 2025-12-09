Nasilje u porodici tema je nove epizode Taboo Show-a. Danijela Huremović i Martina Dorić iz udruženja Vive Žene govore o porastu prijava, novim mehanizmima zaštite, hitnim mjerama i svjedočanstvima žena koje su uspjele izaći iz nasilja. Epizodu pogledajte večeras od 20 sati.
Nasilje u porodici i novi mehanizmi zaštite
Nasilje u porodici rijetko počinje naglo. Obično počinje tihim pritiscima, komentarima, izolacijom ili kontrolom koja se godinama prikriva pod riječ briga. U Tuzlanskom kantonu raste broj prijava nasilja, ali raste i broj žena koje se odluče progovoriti zahvaljujući vidljivijoj podršci, sigurnijim mehanizmima i izmjenama zakona koje prvi put jasno prepoznaju psihičko, ekonomsko i digitalno nasilje.
U novoj epizodi Taboo Show-a govorimo o tome šta se mijenja u sistemu, kako izgleda put žene koja prijavi nasilje, te šta znači osjećati sigurnost nakon godina straha.
Gošće epizode su Danijela Huremović, voditeljica Sigurne kuće u Tuzli, i Martina Dorić, socijalna pedagoginja iz organizacije Vive Žene.
Porast prijava i prvi koraci zaštite
Prema podacima iz prakse, žene danas ranije prijavljuju nasilje i brže traže pomoć.
Ipak, prvi koraci ostaju najosjetljiviji: procjena rizika, reakcija institucija, hitne mjere i pronalazak sigurnog smještaja.
U epizodi se govori o tome: šta znači porast prijava i kako institucije na to odgovaraju, kako izgleda prva reakcija sistema nakon poziva za pomoć i zašto je važno da žena ne ostane sama u procesu prijave
Danijela Huremović objašnjava gdje sistem još uvijek puca, a gdje su napravljeni ključni pomaci.
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici: Snažnija zaštita žena i djece
Najznačajnija novine Zakona usvojenog u proljeće ove godine su: hitno udaljavanje počinitelja iz doma, strože kazne za psihičko, ekonomsko i digitalno nasilje, jasnije definisane mjere zaštite, kao i veći fokus na sigurnost djece
Ove izmjene prvi put ženi daju mogućnost da ostane u svom domu dok se počinitelj privremeno udaljava što mnogim žrtvama znači razliku između ostanka i odlaska.
Kampanja “Slobodna kao Bosna” i svjedočanstva žena
Organizacija Vive Žene pokrenula je kampanju Slobodna kao Bosna, u kojoj se prvi put javno dijele autentična svjedočanstva žena iz Sigurne kuće. To nisu priče o nasilju, to su priče o preživljavanju, snazi i povratku sebi.
U epizodi je, uz dozvolu, uključeno i jedno od svjedočanstava korisnica.
To su rijetki trenuci koji jasno pokazuju kako izgleda trenutak kada žena shvati da je nasilje iza nje i da ima pravo na novi početak.
Martina Dorić govori o emocionalnim fazama kroz koje žene prolaze, te o radu sa njima nakon izlaska iz Sigurne kuće.
Kako izgleda život nakon Sigurne kuće
Nasilje ostavlja posljedice, ali i prostor za obnovu života.
Epizoda donosi konkretne odgovore na pitanja: kako izgleda oporavak nakon izlaska iz Sigurne kuće, da li postoji dovoljno institucionalne podrške, šta znači “ponovo biti sigurna”.
Nova epizoda Taboo Show-a večeras od 20 sati
Ovo je priča o hrabrosti, o sistemu koji se mijenja i o ženama koje su pokazale da nasilje ne određuje njihovu budućnost.
Ovo je priča o hrabrosti, o sistemu koji se mijenja i o ženama koje su pokazale da nasilje ne određuje njihovu budućnost.
Treća sezona — novi tabui.
Moja priča. Bez filtera.
