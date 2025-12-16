Društveno programiranje svijesti tema je nove epizode Taboo Show-a. Profesor Damir Arsenijević govori o tome kako nastaju društveni obrasci, kako utiču na mentalno zdravlje i kako početi reprogramirati vlastiti unutrašnji glas. Posljednja epizoda treće sezone dostupna je od 20 sati na RTV Slon i YouTube kanalu.

Društveno programiranje svijesti i tihi pritisci koji nas oblikuju

Standardi ljepote, očekivanja uspjeha, načini na koje društvo određuje šta je „normalno“, poželjno ili prihvatljivo, sve to utiče na našu unutrašnju sliku o sebi. Mnogi od tih obrazaca usvajamo rano, nesvjesno, godinama, dok ne postanu naš glas i naš ritam misli. U novoj epizodi Taboo Show-a otvaramo upravo to pitanje; ko zapravo piše naše unutrašnje programe?

Gost emisije je profesor, istraživač i društveni aktivista Damir Arsenijević, koji objašnjava kako se društveni narativi oblikuju, kako ulaze u naš identitet i zašto savremeni pritisci, od algoritama do ideala izgleda, mijenjaju naše mentalno zdravlje i prostor empatije.

Epizoda donosi pitanja o tome zašto tako lako usvajamo tuđe ideje, koliko su te tihe norme duboko utkane u naše emocije, te kako prepoznati trenutak kada nešto što mislimo zapravo nije naše, nego naučeno.

Kako prepoznati društvena programiranja

Društveno programiranje nije vidljivo, ali je prisutno u svakodnevnim gestama: u tome šta očekujemo od sebe, kako razgovaramo s unutrašnjim glasom, kakve odluke donosimo iz straha, a ne iz uvjerenja. Arsenijević u razgovoru govori o tome kako se ti obrasci grade kroz porodicu, školu, kulturu, politiku i medije, te kako se od „kolektivnog glasa“ stvara individualni teret.

Epizoda otvara teme emocionalne otpornosti, sve manjeg prostora za empatiju, načina na koji društvene mreže oblikuju percepciju sebe i drugih, te kako uopće početi reprogramirati svijest, polako, kroz prepoznavanje, zastajanje i vraćanje tijela i misli u vlastiti ritam.

„Naučeni obrasci nisu naš identitet. Prvi korak je da ih prepoznamo, a drugi da ih ne hranimo“, poručuje Arsenijević.

Reprogramiranje kao povratak slobodi

Emisija donosi konkretna pitanja o tome gdje se nalazi prostor unutrašnje slobode: u pažnji, u promjeni okruženja, u izboru ljudi koje slušamo, u sadržajima koje unosimo u svoje misli.

Mali koraci poput više tišine, manje buke, više vlastitog osjećaja, manje tuđih očekivanja postaju temelj reprogramiranja koji svako može započeti.

Ne propustite emisiju

Nova epizoda Taboo Show-a emituje se u utorak, 16. decembra u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu RTV Slon. Za sve vas koji o ovoj temi želite znati više preporučujemo da epizodu pogledate na YouTube kanalu jer donosimo integralni razvor, dok tv izdanje zbog programske sheme donosi izdanje u trajanju do sat vremena.

Treća sezona – novi tabui.

Moja priča. Bez filtera.

Posljednja epizoda treće sezone

Ovo je posljednja epizoda treće sezone Taboo Show-a. Sve epizode ostaju dostupne na našem YouTube kanalu RTV Slon, gdje ih možete ponovno pogledati, podijeliti dalje ili preporučiti nekome kome bi mogle značiti.

Ukoliko ste propustli prošlosedmično izdanje, snimak epizode donosimo na kraju teksta.

Hvala vam na pažnji, podršci i porukama koje su pratile ovu sezonu, vaš interes je oblikovao svaku temu koju smo otvorili.

Za vas smo izdvojili i slijedeće teme, a sve epizode podcasta Taboo Show nađite na našem YouTube kanalu.

Roditelji i djeca interneta: Ko zapravo odgaja našu djecu

Nesanica: Zašto ne spavamo i kako pronaći unutrašnji mir