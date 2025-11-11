Kriza srednjih godina: Praktični savjeti kako pronaći novi smisao

Kriza srednjih godina tema je sedme epizode podcasta Taboo Show u trečoj sezoni. O krizi srednjih godina govori psihoterapeutkinja Vahida Djedović
Naslovna fotografija za novu epizodu podcasta u kojoj sa psihoteraputkinjom Vahidom Djedović razgovaramo o krizi srednjih godina.

Kriza srednjih godina tema je nove epizode Taboo Showa. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović govori o emocionalnim promjenama, pritiscima i načinima da pronađemo novi smisao i mir. Epizodu možete gledati večeras od 20:00 sati.

Kriza srednjih godina i potraga za novim smislom

Postoje trenuci kada život iznenada uspori. Kada uspjesi izgube sjaj, rutina postane teža, a tišina preglasna. Kažu, to je kriza srednjih godina, ali psihoterapeutkinja Vahida Djedović u novoj epizodi Taboo Showa objašnjava da to nije kraj, nego poziv da pronađemo novi smisao.
Epizoda otvara pitanja o unutrašnjem nezadovoljstvu, promjenama koje dolaze neprimjetno i pritiscima koji jednako dotiču i žene i muškarce. Kako prepoznati znakove da nas je sustigla kriza, a kako iz nje izaći bez bijega od sebe?

Kada sve izvana djeluje sređeno, a iznutra ništa ne miruje

Vahida Djedović u emisiji govori o tome kako kriza srednjih godina nije bolest, već prirodna faza u kojoj se suočavamo sa sobom.

Zašto se javlja baš kada sve izgleda stabilno: porodica, posao, karijera, i zašto često osjećamo umor i prazninu? Kroz primjere iz svakodnevnog života objašnjava kako se kod muškaraca kriza često manifestuje kroz potrebu za dokazivanjem i promjenom, dok se kod žena pretvara u tišinu i povlačenje.

I jedno i drugo, kaže, samo su oblici istog pitanja: „Da li živim život koji osjećam?“

Praktični savjeti kako pronaći mir i smisao

Emisija donosi i praktične smjernice: kako razgovarati s partnerom koji prolazi kroz promjene, kako pomoći sebi bez impulzivnih odluka, i kada potražiti stručnu podršku.
Djedović ističe da iz svake krize može proizaći rast, ako je prihvatimo, a ne potisnemo.

„Kriza srednjih godina nas ne razara, ona nas podsjeća da predugo nismo slušali sebe“, poručuje Vahida Djedović.

Novi smisao počinje iskrenim razgovorom

Novu epizodu podcasta Taboo Show gledajte večeras od 20:00 sati u programu TV Slon i na našem YouTube kanalu.

Epizoda donosi emociju, ali i nadu, jer svaka promjena može biti početak.
Ako ste se ikada pitali zašto vam sve djeluje isto, a ništa više ne pokreće, ovo je emisija koju ne smijete propustiti.

Treća sezona, novi tabui.
Moja priča. Bez filtera.

