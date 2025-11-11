Kriza srednjih godina tema je nove epizode Taboo Showa. Psihoterapeutkinja Vahida Djedović govori o emocionalnim promjenama, pritiscima i načinima da pronađemo novi smisao i mir. Epizodu možete gledati večeras od 20:00 sati.

Kriza srednjih godina i potraga za novim smislom

Postoje trenuci kada život iznenada uspori. Kada uspjesi izgube sjaj, rutina postane teža, a tišina preglasna. Kažu, to je kriza srednjih godina, ali psihoterapeutkinja Vahida Djedović u novoj epizodi Taboo Showa objašnjava da to nije kraj, nego poziv da pronađemo novi smisao.

Epizoda otvara pitanja o unutrašnjem nezadovoljstvu, promjenama koje dolaze neprimjetno i pritiscima koji jednako dotiču i žene i muškarce. Kako prepoznati znakove da nas je sustigla kriza, a kako iz nje izaći bez bijega od sebe?

Kada sve izvana djeluje sređeno, a iznutra ništa ne miruje

Vahida Djedović u emisiji govori o tome kako kriza srednjih godina nije bolest, već prirodna faza u kojoj se suočavamo sa sobom.

Zašto se javlja baš kada sve izgleda stabilno: porodica, posao, karijera, i zašto često osjećamo umor i prazninu? Kroz primjere iz svakodnevnog života objašnjava kako se kod muškaraca kriza često manifestuje kroz potrebu za dokazivanjem i promjenom, dok se kod žena pretvara u tišinu i povlačenje.

I jedno i drugo, kaže, samo su oblici istog pitanja: „Da li živim život koji osjećam?“

Praktični savjeti kako pronaći mir i smisao

Emisija donosi i praktične smjernice: kako razgovarati s partnerom koji prolazi kroz promjene, kako pomoći sebi bez impulzivnih odluka, i kada potražiti stručnu podršku.

Djedović ističe da iz svake krize može proizaći rast, ako je prihvatimo, a ne potisnemo.

„Kriza srednjih godina nas ne razara, ona nas podsjeća da predugo nismo slušali sebe“, poručuje Vahida Djedović.

Novi smisao počinje iskrenim razgovorom

Epizoda donosi emociju, ali i nadu, jer svaka promjena može biti početak.

Ako ste se ikada pitali zašto vam sve djeluje isto, a ništa više ne pokreće, ovo je emisija koju ne smijete propustiti.

Ne propustite novu epizodu Taboo Show-a u utorak, 11. novembra u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

Treća sezona, novi tabui.

Moja priča. Bez filtera.

