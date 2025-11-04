Njega kože: Šta našoj koži zaista treba, a bez čega može

Njega kože tema je nove epizode Taboo Show-a. Ukoliko i vas zbunjuju savjeti za dnevnu scin care rutinu, onda je ova epizoda pravo mjesto za vas.

Šta našoj koži zaista treba

Iako nikada nije bilo više proizvoda, seruma i savjeta za njegu kože, mnoge žene osjećaju da im je koža zbunjenija nego ikad. Nova epizoda Taboo Show-a donosi iskren razgovor o tome kako prepoznati šta koži zaista treba, a bez čega može, te kako razlikovati stvarne potrebe kože od marketinških obećanja.

Njega kože i hormoni, godine i realna očekivanja

Gošća epizode je dr. Musfaha Burgić, specijalistica maksilofacijalne hirurgije i estetske medicine iz Tuzle. Kroz razgovor objašnjava kako se koža mijenja s godinama, koliko na nju utiču hormoni i način života, te zašto hidratacija nije samo stvar kreme već i navika koje imamo svakog dana.

„Koža pamti sve – stres, godine i obećanja s reklama“, kaže doktorica Burgić, naglašavajući da pravilna rutina ne počinje u kupatilu, nego u načinu na koji brinemo o sebi.

Retinol, hijaluron i mitovi industrije ljepote

Epizoda razbija najčešće zablude o preparatima i tretmanima. Šta zapravo rade hijaluronska kiselina, retinol i vitamin C, koji proizvodi se ne smiju kombinovati i zašto nije svaka skupa krema bolja, sve to objašnjava dr. Burgić, uz jednostavna i praktična objašnjenja. Posebno se govori o razlikama između botoksa, filera i biostimulatora, kao i o sigurnosti tretmana koji se nude u nestručnim salonima.

Prirodno je uvijek sigurno

Jedna od važnih poruka epizode odnosi se na mitove koji se godinama ponavljaju:

da „prirodno znači sigurno“, da „zimi ne treba SPF“ ili da „masna koža ne traži hidrataciju“.

Doktorica Burgić ističe da je svaka koža drugačija, ali da postoji jednostavno pravilo, najbolja krema je ona koja vam prija, a ne ona koju svi preporučuju.

Ljepota koja ne dolazi iz bočice

Epizoda završava porukom koja nadilazi svaku beauty rutinu: možda su bore samo način na koji nas život podsjeća da smo mnogo toga doživjele. Zato je cilj razgovora ne tragati za vječnom mladošću, nego naučiti voljeti vlastitu kožu i ono što ona priča o nama.

Ne propustite novu epizodu Taboo Show-a u utorak, 4. novembra u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

Treća sezona – novi tabui. Moja priča. Bez filtera.

