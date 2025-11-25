Seksualna iznuda postaje tema koju više nije moguće ignorisati, posebno danas, kada počinje globalna kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Ovogodišnja tema naglašava digitalno nasilje i sve njegove posljedice, jer se mnoge žene svakodnevno suočavaju s prijetnjama, nadzorom i dijeljenjem intimnih sadržaja bez pristanka. U takvom trenutku, razgovor o tome kako izgleda izdaja povjerenja i kako izgleda početak nasilja u digitalnom prostoru postaje važniji nego ikada.

Mnoge žene intimne fotografije šalju dobrovoljno, iz povjerenja i bliskosti, jer je to danas dio savremenih odnosa. Problem ne nastaje u trenutku nastanka fotografije, nego onda kada partner ili bivši partner odluči tu intimu iskoristiti kao sredstvo pritiska, ucjene ili poniženja. Upravo zato su izmjene Krivičnog zakona FBiH, koje su na snazi tek nekoliko mjeseci, prvi put jasno definisale seksualnu iznudu, dijeljenje intimnih sadržaja bez pristanka, uhođenje i digitalno uznemiravanje kao krivična djela.

Seksualna iznuda u praksi: Gdje je granica koja se ne smije preći

Granica između “igre” i zlostavljanja često postaje nejasna upravo zato što seksualna iznuda, kao ni digitalno nasilje ne počinje naglo. Ona se uvlači postepeno, kroz insistiranje na lozinkama, potrebu za kontrolom, praćenje komunikacije i podsjećanja da „on ima vaše slike“. Strah od reakcija okoline, osjećaj stida i nelagodnost često učine da žene dugo ostanu u tišini, dok se pritisak pojačava.

Djevojčice i mlade žene, posebno one koje se izlažu javnosti putem takmičenja ili društvenih mreža, često se suočavaju sa seksualizacijom i porukama koje prelaze granicu pristojnosti. Kada se takav odnos moći spoji s prijetnjom objavljivanja fotografija, posljedice postaju ozbiljne i duboko se odražavaju na mentalno zdravlje.

Nove izmjene zakona: Šta možemo očekivati od sistema

Iako je zakon tek stupio na snagu, izmjene donose jasne definicije novih krivičnih djela. Seksualna iznuda sada postaje prepoznato krivično djelo, a dijeljenje intimnog sadržaja bez pristanka dobija svoju zakonsku težinu. Time digitalni prostor postaje zakonski regulisan jednako kao i fizički, čime se šalje jasna poruka da online nasilje ostavlja stvarne i ozbiljne posljedice.

Digitalno i offline nasilje nose istu težinu. Osjećaj straha, povučenosti i gubitka kontrole ne razlikuje se po tome stiže li prijetnja u poruci ili u stvarnom prostoru, a žene koje prolaze kroz digitalno nasilje nerijetko imaju iste emocionalne i psihičke posljedice kao i žrtve fizičkog nasilja.

Digitalni prostor kao novo mjesto nasilja

Digitalno okruženje postalo je prostor u kojem žene traže sigurnost, razumijevanje i podršku, ali i prostor koji lako postaje polje kontrole i manipulacije. Početak kampanje 16 dana aktivizma idealan je trenutak da se otvoreno govori o tome kako žene mogu prepoznati prijetnju, kako se mogu zaštititi i kome se mogu obratiti. Ova epizoda Taboo Showa donosi iskustva iz prakse, jasna pojašnjenja i odgovore na pitanja koja mnoge žene nose u tišini.

U novoj epizodi: Seksualna iznuda, prijetnje slikama i ženska sigurnost

Ova epizoda Taboo Showa posvećena je upravo temi seksualne iznude i prijetnji slikama. Gošća je Selma Mustačević, dugogodišnja borkinja za prava žena i stručnjakinja iz organizacije Amica Educa. Razgovaramo o tome kako žene prepoznaju prve znakove digitalnog nasilja, zašto često osjećaju stid i strah da potraže pomoć, te šta u praksi donose izmjene Krivičnog zakona FBiH.

Emisija donosi pojašnjenja o tome kada komentari postaju nasilje, kako prepoznati ucjenu i iznudu, koje dokaze žene trebaju sačuvati, ko im može pružiti podršku i koliko sistem ima kapaciteta da odgovori na nove oblike nasilja.

