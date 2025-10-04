Najveće izmjene Krivičnog zakona FBiH od 2003. godine: Fokus na zaštiti žena i djece

Izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, koje su stupile na snagu 9. augusta 2025. godine, donose najopsežnije promjene u pravosudnom sistemu još od 2003. godine. Prema riječima tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, Selme Kišić, novi propisi predstavljaju značajan iskorak u zaštiti žrtava nasilja, posebno žena, djece i porodice.

– Ključne promjene odnose se na unapređenje zaštite temeljnih društvenih vrijednosti – žene, djece i porodice. Uvedena su nova krivična djela, redefinisana su postojeća, a kazne su pooštrene – pojasnila je tužiteljica Kišić u razgovoru za Fenu.

Izmjene se odnose na krivična djela protiv ustavnog poretka, spolne slobode, morala i trgovine ljudima, a posebno su ojačane odredbe koje se tiču zloupotrebe djece, rodno zasnovanog nasilja i organizovane trgovine ljudima. Rok zastare za ta djela sada počinje teći tek kada žrtva postane punoljetna, dok kazne zatvora više nije moguće zamijeniti novčanom sankcijom. Rodno zasnovano nasilje uvedeno je kao otežavajuća okolnost, a presude za teška krivična djela više se neće moći brisati iz kaznene evidencije.

Najveća novina je uvođenje člana 166a – teško ubistvo ženske osobe, kojim je po prvi put zakonski definisan femicid.

– Za ovo krivično djelo predviđena je kazna zatvora od najmanje 10 godina do dugotrajne kazne od 45 godina. Donošenje ove odredbe uslovljeno je, nažalost, tragičnim događajima i velikim brojem ubistava žena u posljednje dvije do tri godine – istakla je Kišić.

Pored femicida, uvedena su i nova krivična djela: sakaćenje ženskih spolnih organa, prinudna sterilizacija, uhođenje, spolno uznemiravanje i zloupotreba eksplicitnih snimaka, koja ranije nisu bila regulisana Krivičnim zakonom FBiH.

Krivično djelo nasilja u porodici sada je preciznije definisano i obuhvata fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje nad članom porodice ili bliskom osobom. Kazne su pooštrene – s dosadašnje jedne na tri godine zatvora za osnovni oblik djela.

Izmjene dopunjuju i Zakon o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama, koji je na snazi od marta 2025. godine. Ovim zakonom uvedene su hitne zaštitne mjere – zabrana približavanja, komunikacije sa žrtvom i udaljavanje počinioca iz doma, koje se sada mogu izricati i direktno u presudi.

Prvi put je precizirano da se Krivični zakon FBiH ne primjenjuje na djecu mlađu od 14 godina, a istovremeno je proširen krug djela koja se odnose na zaštitu djece, poput spolne zloupotrebe, prinudnog braka, navođenja na prostituciju i zloupotrebe opojnih droga. Za ova djela predviđene su kazne od jedne do deset godina zatvora.

Nove odredbe omogućavaju i izricanje hitnih mjera kada su djeca svjedoci nasilja, čime se dodatno štiti njihova sigurnost.

– Prvi put se susrećemo s krivičnim djelima koja ranije nisu bila uvrštena u zakon. Bit će potrebna koordinacija svih subjekata zaštite i dodatne edukacije kako bi se izgradio efikasan sistem zaštite žrtava nasilja. Važno je da zakon ne ostane samo formalno na snazi, već da se kroz primjenu zaštite zaista osigura sigurnost žena, djece i drugih ranjivih kategorija – naglasila je tužiteljica Kišić.

Ove izmjene stvaraju snažniji pravni okvir za prevenciju i sankcionisanje nasilja, posebno rodno zasnovanog, s ciljem da se osigura stvarna i trajna zaštita najugroženijih članova društva.