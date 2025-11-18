Nesanica: Zašto ne spavamo i kako pronaći unutrašnji mir

Nesanica je tema nove epizode podcasta Taboo Show koju možete gledati veečras od 20:00 sati u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu. U epizodi saznajte šta su mogući uzroci problema sa spavanjem ali i trikove kako da lakše zaspite i vašem tijelu osigurate toliko potrebni odmor.

Nesanica i poruke koje tijelo šalje kad ne spavamo

Nesanica nije samo manjak sna, nego višak misli, briga i emocija koje dan potiskuje.

Psihoterapeutkinja Merita Mehić Sokoljanin u novoj epizodi Taboo Show -a objašnjava kako stres, tuga, strah i svjetlost ekrana utiču na naš unutrašnji ritam i zašto tijelo noću ne može da se umiri.

Epizoda otvara pitanje šta se dešava kad misli ne prestaju, zašto se sve pojača kad nastane tišina i kako prepoznati da nesanica nije problem sna, nego života koji ne zna stati.

Kada tijelo šuti, a glava ne spava

Merita Mehić Sokoljanin u emisiji govori o emocionalnim uzrocima nesanice – o neprerađenim emocijama, strahovima i pritiscima koji ne prestaju ni kad se svjetla ugase.

Zašto mnogi ne spavaju upravo kad spolja sve izgleda u redu? Zašto oni koji su danju „jaki“ noću postaju ranjivi?

Kroz iskustva iz prakse gošća objašnjava kako nas nesanica često upozorava da ne živimo u skladu sa sobom, te kako noć zna biti ogledalo svega što ne stižemo čuti dok traje dan.

Kako smiriti misli i ponovo zaspati

Emisija donosi praktične savjete o tome kako naučiti tijelo da se ponovo opusti.

Umjesto tableta i brzih rješenja, Merita Mehić Sokoljanin govori o malim ritualima koji vraćaju osjećaj sigurnosti i povjerenja u san, poput večernjeg umirivanja misli, odlaganja ekrana i vraćanja pažnje na disanje.

„San ne dolazi kad ga forsiramo, nego kad prestanemo bježati od sebe“, poručuje gošća.

Epizoda nosi emotivnu i smirujuću poruku – da se mir ne uči napamet, nego osluškivanjem tijela i dopuštanjem da nas ponovo zagrli tišina.

Noć bez sna nije kazna, nego poruka

Ako ste se ikad pitali zašto ne možete da zaspite iako ste iscrpljeni, ova epizoda otvara prostor da razumijete sebe. Nesanica nije neprijatelj, nego način na koji nas tijelo podsjeća da nešto trebamo promijeniti.

Ne propustite novu epizodu Taboo Show-a u utorak, 18. novembra u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

Treća sezona – novi tabui.

Moja priča. Bez filtera.

Podsjetnik na prethodnu epizodu

Prošla epizoda bavila se temom „Kriza srednjih godina“ i donijela razgovor sa psihoterapeutkinjom Vahidom Djedović o tome kako prepoznati unutrašnje promjene, nositi se s pritiscima i pronaći novi smisao života.

Ako ste je propustili epizodu možete pogledati u produžetku teksta.

Podsjećamo, sve ranije objavljene epizode možete pogledati na našem YouTube kanalu, dok više o epizodama možete čitati u rubrici Podcast.

Za vas smo izdvojilil i ove teme

Motivacija i ciljevi otvaraju treću sezonu Taboo Show-a na Međunarodni dan podcasta

Zašto porodične svađe često serviramo na praznični stol?

Što zračiš to privlačiš (i drugi principi toksične pozitivnosti)