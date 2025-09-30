Motivacija i ciljevi obilježiće početak treće sezone Taboo Showa. Premijera je zakazana za 30. septembar, baš na Međunarodni dan podcasta, datum koji širom svijeta slavi slobodu govora, različitost tema i snagu dijaloga. Taboo Show od prvog dana nosi upravo tu misiju: otvoreno, ljudski, bez filtera govoriti o temama koje se često guraju pod tepih.

Međunarodni dan podcasta i naš put

Međunarodni dan podcasta obilježava se od 2014. godine, a RTV Slon se na tu mapu upisao 28. aprila 2021. godine, kada je pokrenut prvi podcast Tuzla Calling. Bio je to pionirski iskorak u domaćem medijskom prostoru i početak nove komunikacije sa publikom.

Dvije godine kasnije, 25. aprila 2023, startao je Taboo Show. Prva sezona, u cijelosti posvećena ženama i ženskoj perspektivi, donijela je 16 epizoda. Druga sezona krenula je 11. juna 2024. i završena je 4. februara 2025. obuhvativši 35 epizoda. U toj sezoni Taboo Show je prerastao klasični podcast, spojili smo televiziju i digitalne platforme, pokrenuli newsletter i objavili digitalnu publikaciju Budi vjetar promjene. Na tim temeljima sada počinje i treća sezona.

Treća sezona, novi tabui

Publika je nakon druge sezone jasno poručila: „Želimo nastavak.“ Više od polovine gledalaca u anketi tražilo je da nove epizode izlaze svake sedmice, a gotovo 80 posto izrazilo je želju da unaprijed zna teme i goste i da postavlja pitanja. Upravo zato, treća sezona donosi još više iskrenosti, više otvorenih priča i snažniju vezu sa publikom.

Treća sezona Taboo Showa donosi 12 epizoda, powered by BH Telecom. Emitujemo ih svakog utorka u 20 sati na YouTube kanalu RTV Slon i u okviru TV programa.

Svaka epizoda nosi prepoznatljive tagove „Moja priča“ i „Bez filtera“, jer upravo to naša publika i očekuje, razgovor bez uljepšavanja i filtriranja.

Motivacija i ciljevi kao prvi korak

Sezonu otvaramo pitanjem koje se tiče svih nas, šta nas pokreće i kako ustrajati kada posustane volja? Gost prve epizode je Zlatan Halilbegović, autor i certificirani life coach iz Tuzle, poznat po knjigama „Vidimo se na cilju“ i „22 dana“.

Razgovaraćemo o tome kako pronaći unutrašnju snagu, kako postaviti ciljeve koji zaista imaju smisla i kako ostati dosljedan u trenucima kada motivacija padne. To nisu apstraktna pitanja, nego svakodnevne situacije koje svi prepoznajemo: dani kada je teško ustati, kada ciljevi izgledaju predaleko i kada nam treba oslonac da nastavimo dalje. Ova epizoda nije samo uvod u sezonu, ona je poziv da svako pronađe svoju tačku polaska.

Zbog programske sheme izdanje koje možete pratiti u okviru TV programa različito je u odnosu na online izdanje koje donosi integralni razgovor, pa svima onima koji o ovoj teme žele znati više prava adresa je YouTube kanal RTV Slon.

Šta slijedi nakon motivacije i ciljeva

Već u drugoj epizodi Taboo Showa otvaramo temu o kojoj se rijetko govori javno; klimaks i hrana. Naša sagovornica je nutricionistkinja, a razgovaraćemo o tome kako ishrana može biti saveznik u ovom periodu života, kako izbjeći taloženje sala na kritičnim dijelovima tijela, kako ublažiti hormonalni disbalans i kako pomoći organizmu da se nosi sa simptomima poput suhe kože. Biće riječi i o nutrijentima i oligoelementima kojih najčešće nedostaje u klimaksu i menopauzi. Publika već sada može putem komentara i društvenih mreža postaviti svoja pitanja, jer ni jedna tema nije tabu kada je dijelimo zajedno.

Publika kao dio razgovora

Od samog početka, publika je bila važan sagovornik Taboo Showa. Kroz istraživanja i ankete dobili smo smjernice, kroz komentare i poruke, teme i pitanja koja su oblikovala sadržaj. Treća sezona nastavlja tim putem. Imate pravo pitati, pretložiti, jer upravo vi svojom, radoznalošću i iskustvom mijenjate tok epizoda. „Moja priča, tvoja priča – naše tabu teme“ suštna su ovog zajedničkog prostora.

RTV Slon – domaći lider u podcast produkciji

Taboo Show je dio šire priče RTV Slon. Iza nas su tri sezone podcasta Tuzla Calling, dvije sezone Sigruna mreže i sada treća sezona Taboo Showa. Time je RTV Slon postao jedan od najaktivnijih i najdosljednijih podcast producenata u Bosni i Hercegovini. Naša publika zna da domaći sadržaj može biti jednako kvalitetan i provokativan kao svjetski, i da upravo ovdje postoji produkcija koja gradi kontinuitet i povjerenje.

Nije lako pričati, ali vrijedi

Taboo Show se nikada nije bavio lakim temama. Ali upravo u tome i jeste njegova snaga; jer nije lako pričati, ali vrijedi. Tabu prestaje biti tabu tek kada ga izgovorimo.

Premijera treće sezone zakazana je za 30. septembar u 20 sati. Počinjemo sa motivacijom i ciljevima, a zatim slijedi još 11 epizoda koje će otvoriti pitanja o kojima se dugo šutjelo. Taboo Show pratite svakog utorka u 20 sati na YouTube kanalu RTV Slon i u našem TV programu.

Treća sezona – novi tabui. Moja priča. Bez filtera.