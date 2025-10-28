Roditelji i djeca interneta: Ko zapravo odgaja našu djecu

Roditelji i djeca interneta tema su nove epizode Taboo Show-a. Profesor Gabriel Pinkas govori o uticaju interneta, vršnjaka i incel kulture na današnje tinejdžere i objašnjava kako roditelji mogu ponovo uspostaviti vezu sa svojom djecom.

Adolescencija i roditelji

Koliko zapravo poznajemo svoju djecu? Da li ih oblikuju porodica, vršnjaci ili algoritmi društvenih mreža?

Nova epizoda Taboo Show-a donosi razgovor o roditeljstvu u vremenu interneta, pritisaka i online kultura koje sve više određuju ponašanje mladih.

Inspirisana Netflixovom serijom „Adolescencija“, epizoda otvara pitanje granice između fikcije i stvarnosti – koliko je zapravo surov svijet u kojem današnji tinejdžeri odrastaju.

Ko odgaja našu djecu – roditelji ili internet

Gost epizode je profesor Gabriel Pinkas, psiholog i kognitivno bihevioralni psihoterapeut, koji objašnjava kako današnji roditelji često nesvjesno gube kontakt s djecom jer ne razumiju njihov digitalni svijet.

Kroz primjere incel zajednica, mizoginije i uticaja influensera, Pinkas pokazuje kako mladi traže pripadnost i kroz negativne obrasce ponašanja – ponekad čak kroz mržnju.

Adolescencija, kako ističe naš sagovornik, nije samo „težak period“, nego prostor u kojem se odlučuje o samopouzdanju, empatiji i granicama.

Tišina nije mir, nego poziv za pomoć

Jedna od poruka epizode odnosi se na važnost prepoznavanja signala koje djeca šalju i riječima i tišinom. Dijete koje se povuče, zatvori u sobu i šuti, ne mora biti „mirno dijete“. Tišina, upozorava Pinkas, ponekad je oblik poziva za pomoć koji roditelji ne znaju pročitati.

Epizoda podsjeća roditelje da upravo kratki razgovori, mali rituali i prisustvo u svakodnevici mogu spriječiti da dijete potraži pripadnost u opasnim online zajednicama.

Vrijeme je da roditelji ponovo pogledaju svoju djecu

Profesor Pinkas naglašava da roditeljstvo danas nije samo stvar ljubavi i namjera, nego i razumijevanja. Društvo, mediji i algoritmi često preuzimaju ulogu „nevidljivog odgajatelja“, pa je odgovornost odraslih da nauče prepoznati nove oblike pritisaka i rizika s kojima se djeca suočavaju.

Epizoda završava snažnom porukom: Nikad nije kasno da dijete ponovo pogledamo i kažemo – vidim te, tu sam.

Ne propustite novu epizodu Taboo Show -a u utorak, 28. oktobra u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu.

Podsjećamo, tv izdanje donosi dio razgovora, dok online izdanje donosi integralni razgovor, pa ako o ovoj temi želite znati više pozivamo vas da se pretplatite na naš YouTube kanal tako što će kliknuti na ikonicu zvonce.

Treća sezona – novi tabui. Moja priča. Bez filtera.

Podsjetnik na prethodnu epizodu

Prošla epizoda bavila se temom „Fizičko kažnjavanje djece“ i donijela razgovor sa socijalnom pedagoginjom Martinom Dorić iz organizacije Vive žene o tome zašto batine nisu odgoj i kako postaviti granice bez nasilja.

Ako ste je propustili, možete je pogledati ovdje

Sve o ranijim epizodama iz treće sezone podcasta Taboo Show dostupno je na odabranim linkovima

Fizičko kažnjavanje djece: Kako prekinuti krug nasilja u porodici

Vježbe kod kuće: Kako ostati fit uz jednostavne pokrete bez opreme

Klimaks i hrana: Zašto su povezani više nego što mislite?

Motivacija i ciljevi otvaraju treću sezonu Taboo Show-a na Međunarodni dan podcasta