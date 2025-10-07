Klimaks i hrana: Zašto su povezani više nego što mislite?

Klimaks i hrana tema su druge epizode treće sezone podcasta Taboo Show. Emisija će biti emitovana u utorak, 7. oktobra u 20 sati u programu TV Slon i na našem YouTube kanalu.

Klimaks i hrana – zdravlje u prvom planu

Zašto se toliko govori o tome kako su klimaks i hrana povezani? Menopauza donosi brojne promjene u organizmu, od valunga i nesanice do povećane sklonosti debljanju. Ishrana u ovom periodu može značajno uticati na zdravlje i izgled žene, ali i na to koliko će simptomi klimaksa biti izraženi.

Gošća Taboo Showa je Mirha Skakić,nutricionitskinja, osnivačica savjetovališta NutriSano, koja na jasan i pristupačan način govori o tome kako hrana može postati saveznik u menopauzi i pomoći ženama da se osjećaju snažnije i zadovoljnije u svom tijelu.

Šta donosi epizoda?

U razgovoru s našom gošćom publika će čuti jasne i praktične savjete: kako ishranom ublažiti simptome klimaksa, koje namirnice mogu pomoći da se zadrži energija i vitalnost, te na koji način izbjeći skupe i nepotrebne dijete.

Ovo nije još jedna epizoda zbog koje ćete brojati kalorije, ali jeste razgovor poslije kojeg će spremanje hrane biti jednostavanije.

Sve preporuke su jednostavne za primjenu u svakodnevnom životu i prilagođene realnim okolnostima u kojima većina žena živi.

Epizoda „Klimaks i hrana“ pokazuje da klimaks ne mora značiti gubitak kontrole nad tijelom i zdravljem. Uz promjene u ishrani moguće je osjećati se stabilnije, imati više samopouzdanja i graditi bolji odnos prema vlastitom tijelu.

