Urban BeaTZ ART Weekend donosi tri dana umjetnosti u Tuzli

Urban BeaTZ ART Weekend od petka, 3. jula, ponovo otvara vrata Ateljea „Ismet Mujezinović“ u Tuzli i tokom tri dana donosi spoj muzike, likovne umjetnosti, kreativnih radionica i druženja u jedinstvenom ambijentu jednog od prepoznatljivih kulturnih prostora u gradu.

Ovogodišnje izdanje festivala održava se od petka, 3. jula, do nedjelje, 5. jula, u izložbenom prostoru i bašti Ateljea „Ismet Mujezinović“. Festival se organizuje uz podršku Centra za kulturu Tuzla, a ulaz za sve posjetioce je slobodan.

Urban BeaTZ ART Weekend prije nekoliko godina pokrenula je Merima Džubur Grbić, poznatija kao DJ Mayra, s idejom da se na jednom mjestu povežu muzika, umjetnost i lokalna kreativna scena. Festival se ove godine održava po četvrti put, a prethodnih godina je kroz izložbe, bazare, radionice i muzičke programe okupljao tuzlanske umjetnike, kreativce i publiku koja preferira opušteniji, neposredniji susret s umjetnošću.

Prošlogodišnje, treće izdanje festivala održano je 12. i 13. jula 2025. godine, također u Ateljeu „Ismet Mujezinović“, čime je ovaj prostor dodatno potvrđen kao prirodna adresa za ovakav format kulturnog događaja.

Urban BeaTZ ART Weekend okuplja 17 učesnika

Inspirativni prostor Ateljea ove godine okupit će sedamnaest učesnica i učesnika koji će svoje vještine predstaviti kroz muziku i nekoliko grana likovne i primijenjene umjetnosti. Posjetioci će imati priliku vidjeti radove iz oblasti slikarstva, vajarstva, izrade nakita, sukulenata, prirodne kozmetike i modnih tekstilnih predmeta.

Festival će biti otvoren u petak, 3. jula, u 20 sati likovnom izložbom grupe autora. Svoje radove predstavit će Merima Ibrišimović, Indira Jaranović, Nermin Omerović, Amela Dubravić, Alija Kamber, Zoran Grbić, Miro Ibrahimović i Adela Husejnović.

Nakon otvaranja izložbe, program se nastavlja kroz druženje uz otvorene štandove i muziku sa DJ pulta. Prvi festivalski dan trajat će do 23 sata.

Subotnji program počinje u 10 sati i trajat će do 23 sata. Tokom dana bit će organizovane radionice za djecu i odrasle, a posjetioci će moći obići izložbu i štandove, razgovarati s autorima i uživati u muzici i piću u hladovini bašte Ateljea.

Večernji dio programa rezervisan je za party na otvorenom i DJ nastupe. Resident DJ-i festivala su Alija Kamber i DJ Mayra, koji će muzičkim programom upotpuniti atmosferu Urban BeaTZ ART Weekenda.

Festival se zatvara u nedjelju, 5. jula, u 16 sati, tako da će posjetioci koji ne stignu doći tokom petka i subote imati priliku i posljednjeg dana obići izložbu, štandove i festivalske sadržaje.

Ulaz na Urban BeaTZ ART Weekend je slobodan.

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