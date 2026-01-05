Sutra komemoracija akademskom kiparu Beganu Turbić

Albina Vicković
Komemoracija Beganu Turbić

Komemoracija Beganu Turbić biće održana sutra u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.

Komemoracija povodom smrti uvaženog profesora i akademskog kipara Begana Turbić biće održana sutra, 6. januara 2026. godine, s početkom u 11 sati, u prostorijama Međunarodna galerija portreta Tuzla, u ulici II Tuzlanske brigade 13.

Kako je saopćeno iz JU Centar za kulturu Tuzla, komemoracija je prilika da se porodica, kolege, studenti, prijatelji i svi građani Tuzle oproste od profesora Turbića i odaju počast njegovom životu i radu.

Began Turbić ostavio je snažan trag u oblasti likovne umjetnosti, ali i u obrazovanju brojnih generacija studenata, koji ga pamte kao posvećenog profesora i umjetnika. Njegov profesionalni i pedagoški doprinos značajno je obilježio kulturnu i akademsku scenu Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Organizatori pozivaju sve koji su ga poznavali i poštovali da prisustvuju komemoraciji i na dostojanstven način se oproste od čovjeka čiji je rad imao trajnu vrijednost za lokalnu zajednicu i šire umjetničko okruženje.

Vezani članak: 

Preminuo Began Turbić, dugogodišnji profesor i umjetnik

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Preminuo Began Turbić, dugogodišnji profesor i umjetnik

Vijesti

Završena komemoracija Halidu Bešliću

Istaknuto

Sportski dan učenika tuzlanskih srednjih škola na Ilinčici

Istaknuto

Promocija sabranih djela Radovana Jovanovića u Tuzli

Istaknuto

Umjetnost rodne ravnopravnosti: ADU Tuzla domaćin radionice

Istaknuto

Samir Mustafić ispraćen kao heroj: Policajac koji je život dao spašavajući...

Tuzla i TK

Inspekcija podsjeća građane i firme u Tuzli na obaveze uklanjanja snijega i leda

Istaknuto

Vanredno stanje zbog snijega u Tuzlanskom kantonu: Pregled stanja po općinama

Tuzla i TK

Dom zdravlja Tuzla: Zbog snijega i nestanka struje obustavljen rad pojedinih ambulanti

Istaknuto

Prekidi u snabdijevanju električnom energijom širom BiH, najteže pogođen Tuzlanski kanton

Tuzla i TK

EPBiH: Termoelektrana Tuzla raspisala oglas za prijem radnika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]