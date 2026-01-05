Komemoracija Beganu Turbić biće održana sutra u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla.

Komemoracija povodom smrti uvaženog profesora i akademskog kipara Begana Turbić biće održana sutra, 6. januara 2026. godine, s početkom u 11 sati, u prostorijama Međunarodna galerija portreta Tuzla, u ulici II Tuzlanske brigade 13.

Kako je saopćeno iz JU Centar za kulturu Tuzla, komemoracija je prilika da se porodica, kolege, studenti, prijatelji i svi građani Tuzle oproste od profesora Turbića i odaju počast njegovom životu i radu.

Began Turbić ostavio je snažan trag u oblasti likovne umjetnosti, ali i u obrazovanju brojnih generacija studenata, koji ga pamte kao posvećenog profesora i umjetnika. Njegov profesionalni i pedagoški doprinos značajno je obilježio kulturnu i akademsku scenu Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Organizatori pozivaju sve koji su ga poznavali i poštovali da prisustvuju komemoraciji i na dostojanstven način se oproste od čovjeka čiji je rad imao trajnu vrijednost za lokalnu zajednicu i šire umjetničko okruženje.

