Završena komemoracija Halidu Bešliću

Komemoracija povodom smrti legendarnog pjevača Halida Bešlića, koji je preminuo u 72. godini života, održana je u Narodnom pozorištu Sarajevo. Sala je bila ispunjena emocijama i suzama, dok su se čuli oproštajni govori njegovih prijatelja i saradnika.

Brojne poznate ličnosti odale su počast Halidu, među njima i Dino Merlin, Fahrudin Pecikoza, Nazif Gljiva i Enis Bešlagić, koji su s prisutnima podijelili uspomene na zajedničke trenutke i sretna vremena koja su proveli s njim.

Komemoraciji su prisustvovali i članovi porodice, sin Dino Bešlić sa sinom Belminom i kćerkom Lamijom, koji su uz prisutne dočekali brojne poruke podrške i tuge zbog odlaska jedne od najvećih muzičkih ikona u Bosni i Hercegovini.