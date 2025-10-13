Halid Bešlić ukopan na groblju Bare

Legendarni bosanskohercegovački umjetnik Halid Bešlić, čiji je glas decenijama bio simbol emocije, tradicije i zajedništva na prostoru bivše Jugoslavije, ukopan je danas na groblju “Bare“ u Sarajevu uz prisustvo velikog broja građana, članova Bešlićeve porodice i prijatelja, kao i javnih ličnosti iz cijelog regiona.

Bešliću, koji je preminuo u 72. godini, prethodno je klanjana dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

Komemoracija za Bešlića ranije je održana u Narodnom pozorištu Sarajevo, gdje su se obratile brojne poznate ličnosti, a porodica, prijatelji, saradnici i poštovaoci oprostili su se od legende narodne muzike i jednog od najvoljenijih izvođača na prostoru bivše Jugoslavije.

U atmosferi duboke tuge i poštovanja, obratili su se brojni govornici iz svijeta kulture, politike i muzike, koji su podijelili uspomene i istakli njegovu ljudsku i umjetničku veličinu.

Hiljade ljudi ispratile su legendarnog pjevača na njegov posljednji počinak na groblju “Bare”.

Dženazu-namaz na groblju Bare predvodio je imam Ferhadija džamije Muhamed Velić.

Tevhid će biti proučen u Gazi Husrev-begovoj džamiji u 16 sati, nakon ikindije-namaza.