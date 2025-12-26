Večeras otvorenje izložbe posvećene Halidu Bešliću

Multimedijalna izložba „Čuvaš li mi dragu vilo ti kad se šeher zamagli“, posvećena legendarnom bh. pjevaču Halidu Bešliću, bit će otvorena večeras u 19.00 sati u bašti hotela Europe. Autorica projekta i izložbe je Amina Abdičević, dok je grafički dizajn potpisao Branko Dursum, a likovni prilog Addis Elias Fejzić.

Izložba je zamišljena kao sveobuhvatan multimedijalni prikaz života i stvaralaštva Halida Bešlića, s posebnim naglaskom na njegov ljudski karakter, bliskost s narodom i snažnu vezu s rodnim krajem. Lokacija izložbe odabrana je zbog svoje simbolike, jer, poput Bešlićeve muzike, povezuje generacije, vrijeme i stihove.

Kroz bogatu foto-dokumentaciju, arhivski materijal i autorske tekstove, posjetitelji će imati priliku hronološki proći kroz Bešlićev životni i umjetnički put – od prvih javnih nastupa, preko kultnih albuma osamdesetih i devedesetih godina, do savremenog perioda u kojem je, uprkos dugoj karijeri, ostao jednako voljen i poštovan.

Poseban segment izložbe posvećen je njegovim najznačajnijim koncertima, saradnjama s muzičkim umjetnicima iz cijelog regiona, kao i humanitarnom radu koji je obilježio njegov život. Kroz svjedočanstva prijatelja, saradnika i kolega, izložba donosi priču o Halidu Bešliću ne samo kao umjetniku, već i kao čovjeku prepoznatljivom po skromnosti, toplini i velikom srcu.