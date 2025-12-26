Večeras otvorenje izložbe posvećene Halidu Bešliću

Arnela Šiljković - Bojić

Multimedijalna izložba „Čuvaš li mi dragu vilo ti kad se šeher zamagli“, posvećena legendarnom bh. pjevaču Halidu Bešliću, bit će otvorena večeras u 19.00 sati u bašti hotela Europe. Autorica projekta i izložbe je Amina Abdičević, dok je grafički dizajn potpisao Branko Dursum, a likovni prilog Addis Elias Fejzić.

Izložba je zamišljena kao sveobuhvatan multimedijalni prikaz života i stvaralaštva Halida Bešlića, s posebnim naglaskom na njegov ljudski karakter, bliskost s narodom i snažnu vezu s rodnim krajem. Lokacija izložbe odabrana je zbog svoje simbolike, jer, poput Bešlićeve muzike, povezuje generacije, vrijeme i stihove.

Kroz bogatu foto-dokumentaciju, arhivski materijal i autorske tekstove, posjetitelji će imati priliku hronološki proći kroz Bešlićev životni i umjetnički put – od prvih javnih nastupa, preko kultnih albuma osamdesetih i devedesetih godina, do savremenog perioda u kojem je, uprkos dugoj karijeri, ostao jednako voljen i poštovan.

Poseban segment izložbe posvećen je njegovim najznačajnijim koncertima, saradnjama s muzičkim umjetnicima iz cijelog regiona, kao i humanitarnom radu koji je obilježio njegov život. Kroz svjedočanstva prijatelja, saradnika i kolega, izložba donosi priču o Halidu Bešliću ne samo kao umjetniku, već i kao čovjeku prepoznatljivom po skromnosti, toplini i velikom srcu.

pročitajte i ovo

Magazin

Izložba o Halidu Bešliću: Više od muzike, priča o ljudskosti i...

Istaknuto

Halid Bešlić ukopan na groblju Bare

Vijesti

Završena komemoracija Halidu Bešliću

Vijesti

Veliko okupljanje u Sarajevu: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića uz pojačan nadzor...

Vijesti

Dan žalosti u FBiH u povodu smrti Halida Bešlića

Vijesti

Emocije, suze i pjesma: Australija se oprostila od Halida Bešlića

Magazin

Psiholozi tvrde: Visina žene otkriva više o karakteru nego što mislite

Magazin

Da li ste ovisnik o kladionici? Doktori otkrili kako to prepoznati

Magazin

Boja pasoša nije slučajna: Šta ona zapravo govori o državi iz koje dolazite

Magazin

Napijete se ujutro, a stomak se povlači: Smoothie koji pokreće metabolizam

Magazin

Jedna promjena u frižideru mijenja zdravlje nakon pedesete, evo i koja

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]