Veliko okupljanje u Sarajevu: Posljednji ispraćaj Halida Bešlića uz pojačan nadzor i izmjene saobraćaja

Danas će se FBIH i Brčko Distrikt oprostiti od Halida Bešlića. Iz MUP-a Kantona Sarajevo su najavili detalje o izmjeni režima saobraćaja.Komemoracija će biti održana u 11.00 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz mogućnost praćenja na Trgu Susan Sontag. U periodu od 09.00 do 12.30 sati u ulicama Branilaca Sarajeva i Kulovića važit će izmijenjen režim saobraćaja.

Danas dženaza Halidu Bešliću

Dženaza će biti klanjana u 13.30 sati u Begovoj džamiji, a ukop obavljen u 15.00 sati na Gradskom groblju Bare. Građanima se preporučuje da vozila parkiraju dalje od stare gradske jezgre i ne ometaju saobraćaj.

Iz MUP-a Kantona Sarajevo upozoravaju na pojačan saobraćaj prema groblju Bare i najavljuju moguće preusmjeravanje teretnih vozila, posebno na dionici Vogošća – Bare. Privremene izmjene režima bit će uvedene i u okolnim ulicama, dok će Alipašinom ulicom od 12.00 do 17.00 sati biti zabranjen prolaz teretnih vozila.

Zbog sigurnosti okupljenih, upotreba dronova iznad svih lokacija ispraćaja strogo je zabranjena. MUP KS zahvaljuje građanima na razumijevanju i saradnji.

