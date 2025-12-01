Počinju radovi: Tuzla uskoro bogatija za još jedan kružni tok

Edina Rizvić Aščić
Počinju radovi: Tuzla uskoro bogatija za još jedan kružni tok
Foto: Pexels/ Ilustrativna fotografija kružnog toka

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica obavijestila je građane da je od danas privremeno obustavljen saobraćaj u dijelu ulice Džindić mahala, na potezu od raskrsnice s ulicom Ludviga Kube do raskrsnice s ulicom Prof. dr. Ibre Pašića.

Obustava je uvedena zbog početka pripremnih radova na uspostavi privremenog kružnog toka, koji će biti formiran od montažnih elemenata na raskrsnici ulica Prof. dr. Ibre Pašića i Džindić mahala, u neposrednoj blizini Džindijske džamije.

Saobraćaj usporen, ali ne i potpuno zaustavljen

Iz Službe navode da će zabrana saobraćaja u ovom dijelu trajati do završetka radova. Kretanje vozila u ulici Prof. dr. Ibre Pašića, kao i preko nadvožnjaka, neće biti obustavljeno, ali će biti usporeno zbog dinamike izvođenja radova.

Nakon završetka radova saobraćaj će se odvijati prema novom režimu koji uvodi privremeni kružni tok.

Građani i svi učesnici u saobraćaju pozvani su da do okončanja radova prilagode svoju vožnju i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

