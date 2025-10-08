U ponedjeljak dženaza Halidu Bešliću

Emisija “Slobodni ljudi” s Halidom Bešlićem večeras kao in memoriam

Dženaza Halidu Bešliću bit će klanjana u ponedjeljak, 13. oktobra 2025. godine, poslije podne-namaza (13:30 sati) u haremu Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu.

Ispraćaj i ukop obavit će se u 15:00 sati na Gradskom mezarju Bare, dok će se tevhid proučiti istog dana nakon ikindije-namaza, u 16:00 sati, u Gazi Husrev-begovoj džamiji.

Halid Bešlić, legendarni pjevač narodne muzike, preminuo je 7. oktobra 2025. godine u 72. godini života, nakon duže i teže bolesti. Njegovo zdravlje pogoršalo se tokom augusta, a preminuo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.

Tuzla se večeras okuplja uz pjesme Halida Bešlića

