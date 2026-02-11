Supružnici iz Tareva preselili u razmaku od dva dana, dženaza zajedno u četvrtak

Jasmina Ibrahimović

Bračni par iz Tareva, Smajić Mehmed i Smajić Zejna, preselili su u razmaku od dva dana, a dženaza-namaz biće klanjana zajedno, potvrđeno je iz porodice i objavljenih osmrtnica.

Mehmed Smajić, rođen 1940. godine, preselio je 10. februara u 86. godini života, dok je Zejna Smajić, rođena Hodžić, također 1940. godine, preselila dan kasnije. Porodica navodi da su veći dio života proveli zajedno, podigli djecu i dočekali unučad i praunučad.

Dženaza polazi u četvrtak, 12. februara u 13.30 sati ispred porodične kuće u Tarevu, a ukop će biti obavljen na mezarju u Tarevu. Tevhid će biti proučen istog dana u 12.30 sati u Novoj džamiji u Tarevu.

Iza Mehmeda i Zejne ostali su sinovi, kćerka, zet, snahe, unučad, praunučad, kao i brojna rodbina, komšije i prijatelji.

