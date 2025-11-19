Klanjana dženaza Aldini Jahić: Stotine građana oprostile se u Miljanovcima

Ali Huremović
Klanjana dženaza Aldini Jahić: Stotine građana oprostilo se od ubijene tridesetdvogodišnjakinje

Dženaza ubijenoj Aldini Jahić, koju je u Mostaru usmrtio Anis Kalajdžić, klanjana je danas nakon ikindije namaza u Miljanovcima kod Kalesije. Ispred nove džamije okupile su se stotine građana, porodica, rodbina, prijatelja i komšija koji su došli uputiti posljednji pozdrav i dostojanstveno ispratiti mladu ženu čija je smrt potresla cijelu Bosnu i Hercegovinu.

Atmosfera u Miljanovcima bila je teška i potresna, a okupljeni građani naglašavali su da je zajednica izgubila osobu koju su mnogi poznavali kao tihu, vrijednu i nasmijanu. Upravo brutalnost ovog zločina još jednom je otvorila pitanje razmjera nasilja nad ženama u Bosni i Hercegovini, izazvavši snažne reakcije javnosti i pozive na hitnije i efikasnije sistemske mjere zaštite.

Tridesetdvogodišnja Aldina Jahić postala je simbol borbe protiv femicida, a današnja dženaza pokazala je koliko je snažno njeno ime odjeknulo širom zemlje. Građani koji su došli u Miljanovce isticali su potrebu za većom društvenom solidarnošću, boljim institucionalnim odgovorom i promjenama koje će spriječiti nove tragedije.

Podsjećamo, načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović proglasio je 19. novembar Danom žalosti. Saopćio je da je lokalna zajednica duboko pogođena ovim gubitkom i da se mora učiniti sve kako bi se zaštitile žene koje su izložene nasilju.

Današnji oproštaj još jednom je podsjetio da pitanje sigurnosti žena u Bosni i Hercegovini mora biti prioritet i da se svaki novi slučaj nasilja mora dočekati sa bržom, odlučnijom i efikasnijom reakcijom institucija.

