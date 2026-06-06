Sedam poslova u bašti koje treba završiti prije ljetnih vrućina

Ljetni mjeseci su period kada bašte postaju produžetak doma. S dolaskom juna i početkom ljeta, pravo je vrijeme za završne radove koji će pomoći da bašta tokom toplijih mjeseci bude ugodan, opuštajući i lijep prostor za boravak.

Stručnjak za baštovanstvo Alex Peters za Daily Mail izdvojio je sedam zadataka koje bi trebalo obaviti u bašti prije zvaničnog početka ljeta.

Sadite cvijeće u razmacima

Ljetne lukovice najbolje je saditi postepeno, iz sedmice u sedmicu, kako bi se tokom ljeta osiguralo kontinuirano cvjetanje. Iako do početka ljeta nema mnogo vremena, još uvijek se mogu posaditi omiljene vrste cvijeća koje će uljepšati baštu, poput dalija i gladiola.

Ovakav način sadnje pomaže da bašta ne procvjeta odjednom, nego da tokom dužeg perioda zadrži boju, svježinu i živost.

Uklonite sve što narušava izgled bašte

Proljeće je idealno vrijeme za uklanjanje uvelih ili neželjenih biljaka, kao i korova, prije nego što razviju duboko korijenje. Ako je zemlja tvrda, može pomoći skupljena kišnica kojom se omekša, pa je vađenje biljaka i korova lakše.

Ako za ovaj posao nemate dovoljno vremena, stručnjak savjetuje angažovanje profesionalnog baštovana. Zahvaljujući iskustvu i specijalizovanoj opremi, posao se može završiti brže i efikasnije.

Obrežite razrasle biljke

Kasno proljeće i rano ljeto period su kada je opasnost od mraza uglavnom prošla, zbog čega je to dobro vrijeme za obrezivanje biljaka. Posebnu pažnju treba obratiti na razrasle biljke poput hortenzija i hibiskusa koji cvjetaju kasnije.

Pravilno obrezivanje pomaže biljkama da zadrže oblik, bolje rastu i izgledaju urednije tokom ljetnih mjeseci.

Uredite travnjak prije velikih vrućina

Neuredan travnjak može pokvariti izgled cijele bašte i dvorišta, zbog čega je održavanje važno započeti na vrijeme, prije nego što temperature postanu previsoke.

Travnjak treba redovno zalijevati i kositi najmanje jednom sedmično. Za bolji izgled, ali i kvalitet trave, preporučuje se uklanjanje suhog lišća i ostataka, jer oni mogu loše utjecati na kvalitet zemlje.

Temeljito očistite terasu ili drvenu podlogu

Prljava ili oštećena terasa može narušiti izgled cijelog dvorišta. Prije ljeta preporučuje se temeljito čišćenje, a po potrebi i profesionalno, posebno ako se nakupila tvrdokorna prljavština.

Nakon čišćenja, dobro je nanijeti zaštitni premaz ili ulje otporno na sunce. Na taj način terasa ili drvena podloga dobija svježiji izgled, a materijal se dodatno štiti tokom ljetnih mjeseci.

Uredite rubove gredica

Stručnjak za baštovanstvo upozorava da ne treba potcjenjivati važnost urednih rubova. Jasna linija između travnjaka i cvjetnih gredica daje bašti njegovan i uredan izgled.

Rubovi se mogu oblikovati lopatom ili posebnim alatom, a dodavanje sloja malča ili kore dodatno pomaže da se prikrije neuredna zemlja i smanji rast korova.

Naoštrite baštenski alat

Iako se na prvi pogled ne čini kao najvažniji posao, oštar alat je veoma važan za kvalitetnu obradu bašte. Prije ljetnih vrućina trebalo bi provjeriti i naoštriti makaze, noževe i drugi baštenski alat koji se koristi za rezanje i oblikovanje biljaka.

Tupi alati mogu oštetiti biljke i povećati rizik od bolesti, zbog čega ih je bolje pripremiti na vrijeme.