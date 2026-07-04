Uređeno dječije igralište u ulici Maršala Tita

Dječije igralište u Tuzli, u ulici Maršala Tita, uređeno je nakon prijedloga roditelja koji sa djecom svakodnevno borave na ovom prostoru.

Riječ je o igralištu koje se nalazi u urbanom dijelu grada, a koje je godinama bilo zapušteno, dok je trava gotovo u potpunosti prekrila pijesak predviđen za igru djece.

Na igralištu je sada uređeno pješčano ostrvo i dopunjeno novim, čistim pijeskom, kako bi mališani imali sigurnije i ugodnije mjesto za igru.

Dječije igralište u Tuzli bit će dodatno uređeno

U narednom periodu planirano je i dodatno uređenje ovog prostora, uključujući košenje trave, kako bi igralište bilo funkcionalnije i ugodnije za boravak djece i roditelja.

Riječ je o manjem, ali za građane važnom zahvatu, posebno jer se radi o prostoru koji svakodnevno koriste najmlađi stanovnici ovog dijela Tuzle.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić zahvalio je uposlenicima JKP Komunalac Tuzla na angažmanu, ističući da je cilj da dječija igrališta budu sigurna i uređena mjesta za igru, druženje i boravak djece.

Uređenje igrališta u ulici Maršala Tita dio je aktivnosti kojima se nastoji poboljšati kvalitet javnih površina i sadržaja namijenjenih djeci u Tuzli.