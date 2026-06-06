Zmiju možete otkriti i prije nego je vidite: Ovo su znakovi za oprez

Zmije u prirodi mnogima nisu prijatan prizor, ali kada se pojave u kući, garaži ili dvorištu, situacija zahtijeva oprez. Na našim područjima najpoznatije otrovnice su poskok, riđovka i planinski žutokrug, a s porastom temperatura i širenjem njihovih staništa povećava se mogućnost susreta ljudi sa zmijama.

Iako se najčešće primijete tek kada se ugledaju, stručnjaci za divlje životinje i biologiju navode da se prisustvo zmije ponekad može naslutiti i ranije, posebno po neobičnom mirisu.

Može li zmija imati prepoznatljiv miris?

Prema stručnjacima, određene vrste zmija, uključujući otrovnice, u stresnim situacijama mogu ispuštati karakterističan miris. U Americi je, naprimjer, zabilježeno da bakroglave zmije i čegrtuše, kada su uznemirene ili ugrožene, ispuštaju miris koji podsjeća na krastavce, piše Best Life.

Takva pojava nije službeno dokumentovana za vrste zmija koje žive na našim prostorima. Ipak, stručnjaci potvrđuju da i naše zmije, posebno poskok, mogu lučiti neugodan, mošusan miris kada se osjećaju ugroženo.

Zmije u stresu ili kada su uznemirene ispuštaju odbrambene hemikalije iz posebnih žlijezda u području repa. Taj miris opisuje se kao neugodan, zemljan, pomalo truo i neuobičajen za prostor u kojem ljudi borave.

To znači da vjerovatno nećete osjetiti miris krastavca, ali sumnjiva kombinacija vlažne zemlje i truleži može biti znak da se zmija možda skriva negdje u blizini.

Gdje se zmije najčešće kriju?

U kućama, dvorištima i pomoćnim objektima zmije najčešće traže zaklon u garažama, podrumima, starim drvarnicama, između kamenja, u hrpama drva, pa čak i ispod vrtnih gredica.

Tokom ljeta, naročito u periodima dugotrajne suše, zmije mogu potražiti vlagu i hladovinu. Zbog toga se ponekad uvuku i u klimatizirane prostore ili objekte u kojima ima manje vrućine.

U naseljima koja se nalaze u blizini šuma, stijena i livada mogućnost susreta s poskokom ili riđovkom je realna, posebno u toplijem dijelu godine.

Šta uraditi ako osjetite sumnjiv miris ili ugledate zmiju?

Ako u kući, garaži ili drugom prostoru primijetite neobičan i neugodan miris, važno je ne paničiti, ali situaciju ne treba ni ignorisati. Prvo provjerite da li postoji jasan izvor mirisa, poput vlage, plijesni, smeća ili uginule životinje.

Ako izvor ne možete pronaći, postoji mogućnost da se u prostoru skriva životinja, uključujući i zmiju. U slučaju da je ugledate, ne pokušavajte je uhvatiti, istjerati ili ubiti. Najsigurnije je udaljiti se, zatvoriti prostoriju ako je to moguće i pozvati stručne službe.

U takvim situacijama potrebno je kontaktirati lokalne službe za zaštitu prirode, vatrogasce ili firme za deratizaciju koje imaju iskustva sa zmijama.

U slučaju ugriza, potrebno je odmah se javiti najbližoj hitnoj pomoći. Iako su smrtni slučajevi rijetki, ugriz otrovnice može izazvati ozbiljne komplikacije ako se pomoć ne pruži na vrijeme.

Kako smanjiti rizik od ulaska zmije u dom?

Rizik od ulaska zmija u kuću ili pomoćne objekte može se smanjiti redovnim održavanjem prostora oko doma. Hrpe drva, kamenja i otpada ne bi trebalo ostavljati neposredno uz kuću, jer takva mjesta zmijama mogu poslužiti kao zaklon.

Vrata podruma, šupa i garaža ne treba ostavljati otvorenima, posebno tokom toplih dana. Važno je zatvoriti rupe i pukotine u temeljima i zidovima, jer se kroz njih zmije mogu uvući u unutrašnjost objekta.

U područjima u kojima su zmije česta pojava korisno je postaviti mrežice na ventilacijske otvore i zaštititi pragove, posebno na pomoćnim prostorijama i objektima koji se rjeđe koriste.

Zmije su važan dio prirodnog ekosistema i najčešće ne napadaju bez razloga. Ipak, kada zalutaju u ljudski prostor, oprez i brza reakcija mogu spriječiti neugodne posljedice. Ako primijetite neobičan miris ili druge znakove koji mogu ukazivati na prisustvo zmije, najbolje je provjeriti situaciju i potražiti pomoć stručnih osoba.