Neuobičajno povećan broj ujeda otrovnih zmija u Hrvatskoj zabilježen je u Istri u samo nekoliko dana. Sedmogodišnji dječak bio je u životnoj opasnosti nakon što ga je poskok ugrizao za stopalo, zbog čega su mu počeli otkazivati organi, ali ljekari su ga zahvaljujući brzoj reakciji uspjeli spasiti.

Prema informacijama iz KBC Rijeka, dječak je primljen u Opću bolnicu Pula u izuzetno teškom stanju, urušeni vitalni parametri i prestanak funkcije više organa zahtijevali su hitnu primjenu antiviperinog seruma i mehaničku potporu disanju. Njegov život bio je privremeno ugrožen, ali zahvaljujući sveobuhvatnoj intenzivnoj njezi uslijedio je brz oporavak.

Helikopterskim transportom prebačen je u KBC Rijeka, gdje je njegovo stanje stabilizovano i životna opasnost uklonjena.

Samo nekoliko dana kasnije, u razmaku od nekoliko sati, prijavljena su još dva ugriza poskoka u Istri. Dva muškarca su potražila pomoć 19. i 20. augusta, jedan iz okoline Labina, a drugi strani državljanin. Prvi je, nakon što je vidio zmiju u trenutku ugriza, odmah primio serum i otpušten je kući nakon opservacije. Drugi, bez prisutnih simptoma, nije razvio lokalnu reakciju, što ukazuje da zmija vjerovatno nije ubrizgala otrov.

Direktor pulske bolnice Andrej Angelini istakao je da je riječ o neuobičajeno povećanom broju ujeda u kratkom vremenskom periodu, iako se u ljetnim mjesecima ovakvi slučajevi češće dešavaju.

U pulskoj bolnici trenutno imaju dovoljnu zalihu seruma, na odjeljenju infektologije nalazi se šest doza, dok se u hitnoj službi čuva pet ampula, a u toku je i nabavka dodatnih količina zbog povećane potrošnje.