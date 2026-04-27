BiH uputila protestnu notu Hrvatskoj zbog poruka o preustroju države

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je protestnu notu Republici Hrvatskoj zbog poruka iznesenih na konferenciji „TradFest“, održanoj u Zagrebu, a koje se odnose na moguće teritorijalno i ustavno preuređenje BiH.

U noti se navodi da su tokom konferencije, koja je održana u organizaciji civilnog sektora, ali uz prisustvo predstavnika vlasti Hrvatske, izneseni stavovi koji impliciraju promjene ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva su ocijenili da su takve poruke nedopustive i suprotne ustavnom poretku BiH.

Naglašeno je da Bosna i Hercegovina ostaje opredijeljena zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta, te da ovakve izjave ne doprinose dobrosusjedskim odnosima niti jačanju međusobnog povjerenja.

U diplomatskoj noti se ističe i da su građani BiH uznemireni i zabrinuti porukama iznesenim tokom konferencije. Od nadležnih institucija Republike Hrvatske zatražena je zvanična reakcija, uključujući jasno ograđivanje od iznesenih stavova.

Ministarstvo je upozorilo da izjave koje upućuju na teritorijalno preuređenje BiH mogu negativno uticati na političke prilike u zemlji, regionalnu stabilnost i bilateralne odnose Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

U noti, koju je potpisao ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković, naglašeno je da eventualne ustavne reforme u BiH mogu biti vođene isključivo kroz institucije Bosne i Hercegovine, u skladu s evropskim standardima, presudama Evropskog suda za ljudska prava i preporukama Venecijanske komisije.

Na konferenciji „TradFest“ predstavljene su ideje o teritorijalnom preustroju Bosne i Hercegovine, odnosno o formiranju „trećeg entiteta“. Među učesnicima je bio i savjetnik ministra vanjskih poslova Hrvatske Gordana Grlića Radmana.