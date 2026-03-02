Rekonstruisan zastrašujući izgled hrvatskog vampira, otkriveno lice nakon 400 godina

Nedžida Sprečaković
Rekonstruisan zastrašujući izgled hrvatskog vampira, otkriveno lice nakon 400 godina
Rekonstruisan zastrašujući izgled hrvatskog vampira, otkriveno lice nakon 400 godina. Foto: Cícero Moraes, Nataša Šarkić

Naučnici su, prvi put nakon više od četiri stoljeća, rekonstruisali lice muškarca za kojeg se u njegovo vrijeme vjerovalo da je “vampir”, nakon što su njegovi posmrtni ostaci pronađeni na lokalitetu srednjovjekovne utvrde Račeša u zapadnoj Slavoniji.

Arheološki nalazi pokazuju da je pokojnik sahranjen na način koji odudara od uobičajenih kršćanskih pogrebnih običaja tog perioda, tijelo je položeno potrbuške, a glava odvojena i pomjerena, što istraživači tumače kao pokušaj zajednice da spriječi “povratak” umrlog među žive.

Grob iz Račeše i tragovi straha iz srednjeg vijeka

Istraživanja nekropole na Račeši trajala su više godina, a u grobnici je evidentiran veći broj ukopa iz perioda između 13. i 16. stoljeća, pri čemu se jedan grob posebno izdvaja zbog načina postupanja s tijelom. Riječ je o muškarcu koji je, prema bioarheološkim analizama, umro između 40. i 50. godine života i tokom života imao više teških povreda, uključujući deformaciju gornje vilice i druge traume koje ukazuju na česte sukobe.

Prema navodima istraživačkog tima, nasilna smrt sama po sebi u srednjem vijeku nije bila neuobičajena, ali je neuobičajeno ono što se desilo nakon sahrane, odvajanje glave i polaganje tijela licem prema zemlji u folklornom kontekstu tumači se kao mjera “osiguranja” protiv nemirnih mrtvaca.

Za rekonstrukciju lica korištene su moderne metode, CT snimanje i digitalna forenzička rekonstrukcija, pri čemu je fragmentisana lobanja digitalno sastavljena u trodimenzionalni model, a potom urađena facijalna aproksimacija, metoda koja se koristi i u savremenim forenzičkim istragama.

U objašnjenjima koja prate slučaj podsjeća se i na širi kontekst slavenskih i balkanskih vjerovanja, prema kojima se smatralo da nasilna smrt, nasilno ponašanje za života ili društvena marginalizacija mogu povećati strah zajednice da bi pokojnik mogao postati “vampir”, zbog čega su u raznim krajevima bilježene prakse poput okretanja tijela, odvajanja glave ili dodatnog opterećivanja groba.

