RAD Lukavac: Problemi u vodosnabdijevanju na području grada

Problemi u vodosnabdijevanju zabilježeni su na području Lukavca, nakon što je došlo do smanjenog dotoka vode od Filter stanice Modrac, JP “ViK” d.o.o. Lukavac, prema centralnom rezervoaru Doložaj.

Kako je saopćeno, dodatne poteškoće u redovnoj isporuci vode uzrokovala je i znatno povećana potrošnja krajnjih korisnika, uslijed ekstremno visokih temperatura.

Najveći problemi u isporuci vode trenutno se odnose na korisnike u visinskim zonama, koji su spojeni na vodovodni sistem Lukavac.

Iz nadležnog preduzeća upućen je apel građanima da vodu troše racionalno i savjesno, isključivo za osnovne životne i higijenske potrebe, kako u narednom periodu ne bi bilo ugroženo funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja.

Potrošači se mole da tokom ljetnih mjeseci potrošnju vode svedu na najmanju moguću mjeru, te da vodu ne koriste za zalijevanje bašta i travnjaka, pranje vozila i druge slične aktivnosti.

Nadležni se zahvaljuju građanima na razumijevanju.