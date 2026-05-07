SDP Lukavac: Stečaj nije rješenje za JP „Rad“ Lukavac

Iz Gradske organizacije SDP BiH Lukavac saopćeno je da stečaj nije i ne smije biti rješenje za JP „Rad“ Lukavac, te da je ovom javnom preduzeću potrebna hitna podrška osnivača.

U saopćenju navode da daju punu podršku radnicima JP „Rad“ Lukavac, koji su kroz radnički neposluh, kako ističu, primorani ukazati na teško stanje u kojem se preduzeće nalazi i na dugogodišnji odnos Grada Lukavac prema jednom od važnih resursa lokalne zajednice.

Iz SDP-a Lukavac posebno upozoravaju na činjenicu da se, kako navode, godinama zanemaruje stanje u ovom preduzeću, dok dugovi rastu, račun je blokiran, a Grad Lukavac kao osnivač ne pokazuje stvarnu spremnost da sistemski riješi problem i izvršava svoje obaveze prema JP „Rad“.

Podsjećaju da je zakonska obaveza lokalne zajednice osigurati kontinuirano i kvalitetno pružanje komunalnih usluga građanima. Navode i da su podržali subvencioniranje javnog prevoza, ali da komunalne usluge koristi znatno veći broj građana i domaćinstava.

„Ukoliko se u periodu od četiri godine može planirati gotovo 7 miliona KM iz Budžeta Grada Lukavac za subvencioniranje prevoza, onda je više nego opravdano i svrsishodno hitno razmotriti mogućnost subvencioniranja cijena komunalnih usluga kroz direktnu podršku JP „Rad“ Lukavac“, navodi se u saopćenju GO SDP BiH Lukavac.

Dodaju da bi se na taj način istovremeno pomoglo građanima koji se suočavaju s visokim troškovima života, ali i stabilizovalo javno preduzeće od strateškog značaja za grad.

Iz ove stranke poručuju da JP „Rad“ Lukavac treba podršku osnivača, ozbiljan plan finansijske konsolidacije i odgovoran odnos prema radnicima koji godinama održavaju sistem uprkos teškim uslovima rada.

Od Gradskog vijeća Lukavac, gradonačelnika i nadležnih struktura očekuju hitne i konkretne poteze, umjesto daljeg prebacivanja odgovornosti i ignorisanja problema koji, kako navode, direktno utiče na kvalitet života građana Lukavca.

GO SDP BiH Lukavac ističe da ostaje uz radnike JP „Rad“ Lukavac i da će insistirati na rješenjima koja znače očuvanje javnog preduzeća, radnih mjesta i dostojanstva radnika.