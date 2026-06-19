Belamionix market Vučkovci od 21. juna nastavlja raditi kao dragstor

Nedžida Sprečaković
Belamionix market Vučkovci od 21. juna nastavlja raditi kao dragstor
Belamionix market Vučkovci od 21. juna nastavlja raditi kao dragstor

Belamionix market Vučkovci od 21. juna 2026. godine nastavlja sa radom kao Belamionix dragstor, čime će kupcima biti omogućena kupovina tokom cijelog dana i noći.

Dosadašnji Belamionix market Vučkovci, poslovna jedinica 59, ubuduće će raditi u formatu dragstora, sa radnim vremenom od 0 do 24 sata.

Ova promjena kupcima donosi veću dostupnost usluga, posebno onima kojima je kupovina potrebna u kasnim večernjim satima, tokom noći ili rano ujutro.

Iz Belamionixa su pozvali kupce da posjete dragstor u Vučkovcima i obave kupovinu u terminu koji im najviše odgovara.

Belamionix dragstor Vučkovci počinje sa novim režimom rada od 21. juna 2026. godine.

Belamionix market Vučkovci od 21. juna nastavlja raditi kao dragstor
Belamionix market Vučkovci od 21. juna nastavlja raditi kao dragstor