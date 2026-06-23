Bingo nastavlja praksu: Skraćeno radno vrijeme zbog utakmice reprezentacije

Kompanija Bingo ponovo će skratiti radno vrijeme svojih trgovina zbog nastupa fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu 2026.

Kako su saopćili iz ove kompanije, Bingo trgovine će u srijedu, 24. juna, raditi do 20:30 sati kako bi zaposlenici i građani imali priliku pratiti odlučujući susret Zmajeva protiv Katara.

Ovo nije prvi put da Bingo prilagođava radno vrijeme zbog utakmica reprezentacije. Trgovine su i tokom prethodnih mečeva Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu radile skraćeno, uključujući utakmice protiv Kanade i Švicarske.

„Zmajevi sutra igraju ključnu utakmicu protiv Katara, a mi ponovo imamo priliku pokazati kako se navija za reprezentaciju. Kako bismo zajednički bodrili naše, Bingo trgovine će sutra raditi skraćeno, do 20:30 sati. Sretno, Zmajevi!“, poručili su iz Binga.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Katara u srijedu u 21:00 igra utakmicu posljednjeg kola grupne faze, u kojoj će tražiti priliku za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.